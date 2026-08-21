Cagliari, Trepy lascia la Terapia intensiva: "Proseguono le cure in Pneumologia"

21 Ago 2026 - 11:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

L'attaccante del Cagliari Yael Trepy trasferito ieri pomeriggio dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro, diretta dal professor Pietro Pirina. Lì continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Il calciatore era stato ricoverato domenica scorsa per un principio di annegamento dopo un incidente in piscina. Il trasferimento- comunica l'Aou- si è reso possibile grazie alla positiva evoluzione delle condizioni cliniche del giovane calciatore, che non necessita più di assistenza intensiva. "Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva - spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza del Santissima Annunziata -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure".

Prima di lasciare il reparto, Trepy ha voluto rivolgere un gesto di ringraziamento all'équipe della Terapia intensiva che lo ha assistito nei giorni più delicati del ricovero: ha donato agli operatori sanitari le maglie del Cagliari Calcio personalizzate con il nome "Trepy". Il percorso assistenziale proseguirà ora nel reparto diretto dal professor Pirina, dove saranno monitorate in particolare le condizioni respiratorie e completato il recupero clinico del paziente. 

Ultimi video

02:25
Inter fatta per Jones

Inter, tutto fatto per Jones: che centrocampo

05:56
DICH INTEGRALE RONALDINHO BRAIDA PRESIDENTE RAVENNA 20/8 DICH

Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

00:25
13 MCH ARRIVO CARDINALE 21/08 MCH

Gerry Cardinale torna a Milanello: sul tavolo il rush finale di mercato

00:47
13 MCH ARRIVO JONES 21/08 2 SRV

Curtis l'interista finalmente a Milano: "Sono molto contento"

00:30
MCH RONALDINHO ARRIVA A RAVENNA MCH

Ronaldinho è arrivato a Ravenna

02:10
DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

03:26
DICH CUESTA MEDIA DAY 20/8 DICH

Cuesta: "Lavorare con i giovani è stimolante. I nuovi portano energia e qualità"

01:18
Maradona senza pace

Maradona senza pace

02:30
I "bimbi" della serie A

I "bimbi" della serie A

01:36
Oggi Atalanta-Hapoel

Oggi Atalanta-Hapoel

02:35
Como, parte il sogno

Como, parte il sogno

01:35
Sabato c'è il Genoa

Sabato c'è il Genoa

02:07
Juventus verso Frosinone

Juventus verso Frosinone

02:26
Milan, Ramos è già idolo

Milan, Ramos è già idolo

02:02
Vedi Monza e poi.. gol!

Lautaro vede Monza e poi... gol!

02:25
Inter fatta per Jones

Inter, tutto fatto per Jones: che centrocampo

I più visti di Calcio

MCH RODRIGO MORA ARRIVO CIAMPINO 18/8 MCH

Rodrigo Mora sbarca a Ciampino e quasi si spaventa per l'entusiasmo del popolo giallorosso...

DICH SARRI PRE HAPOEL SU PALESTINA 19/8

Sarri: "Da professionista voglio vincere, poi se me lo chiedi come uomo..."

13 SRV INTV PANUCCI SERIE A 19/8 OK

Panucci: “L'Inter è ancora la squadra da battere, Carnevali è l’uomo giusto per la Juve”

DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

Inter, mancano i gol

Inter, mancano i gol

Il sogno è realtà, Ronaldinho a Ravenna: "Porto spettacolo ed entusiasmo. E il Milan..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:31
Napoli, Mazzocchi non si è allenato per un problema al ginocchio
12:28
Kompany: "Un cambio di terapia all'origine dei malori di Musiala"
12:25
Real Madrid, Mourinho: "Mbappé, Vinicius e Bellingham non sono incompatibili"
12:14
Real Madrid, Mourinho: "Nessuna pressione per debutto, semmai adrenalina"
11:34
L'ex Inter Antonello lascia il Marsiglia: era direttore generale dal 2025