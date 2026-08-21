Cagliari, Trepy lascia la Terapia intensiva: "Proseguono le cure in Pneumologia"

L'attaccante del Cagliari Yael Trepy trasferito ieri pomeriggio dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro, diretta dal professor Pietro Pirina. Lì continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Il calciatore era stato ricoverato domenica scorsa per un principio di annegamento dopo un incidente in piscina. Il trasferimento- comunica l'Aou- si è reso possibile grazie alla positiva evoluzione delle condizioni cliniche del giovane calciatore, che non necessita più di assistenza intensiva. "Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva - spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza del Santissima Annunziata -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure".