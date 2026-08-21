Juventus, ufficiale la risoluzione del contratto di Arthur: lascia dopo sei anni

Arthur lascia la Juventus: adesso è ufficiale. Dopo l'accordo per la risoluzione del contratto (chiesta dal calciatore) trovato nelle scorse ore, è arrivata anche la conferma da parte del club bianconero. Nell'ultima stagione, il brasiliano ha vestito la maglia del Gremio collezionando 23 presenze, mettendo a segno 1 gol e fornendo 2 assist. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2020 dal Barcellona nello scambio con Pjanic, Arthur lascia i bianconeri dopo 63 presenze in 6 anni, intervallate dai prestiti a Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio.