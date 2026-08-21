MANOVRE BIANCONERE

Juventus, ufficiale la risoluzione del contratto di Arthur: lascia dopo sei anni

Dopo sei anni e svariati prestiti, il centrocampista brasiliano si separa dalla Juventus: è stato uno degli acquisti più costosi per i bianconeri 

21 Ago 2026 - 12:11
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Arthur lascia la Juventus: adesso è ufficiale. Dopo l'accordo per la risoluzione del contratto (chiesta dal calciatore) trovato nelle scorse ore, è arrivata anche la conferma da parte del club bianconero. Nell'ultima stagione, il brasiliano ha vestito la maglia del Gremio collezionando 23 presenze, mettendo a segno 1 gol e fornendo 2 assist. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2020 dal Barcellona nello scambio con Pjanic, Arthur lascia i bianconeri dopo 63 presenze in 6 anni, intervallate dai prestiti a Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio

Il comunicato

 "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo, pari a ca. € 6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

È costato 1,5 milioni a partita

 Fino alla risoluzione di oggi, la quota di ammortamento accumulata a bilancio per il brasiliano ammonta a circa 65 milioni di euro. Negli anni, la Juventus ha prolungato il suo contratto originale (fino al 2027) proprio per spalmare la quota annua residua di ammortamento ed evitare pesanti minusvalenze prima di poterlo cedere o svincolare. 

L'impatto degli ingaggi è stato mitigato in parte dai decreti fiscali (Decreto Crescita per i primi anni) e dai prestiti successivi (Liverpool, Fiorentina e Girona), durante i quali le squadre ospitanti hanno coperto alcune percentuali dello stipendio.

Nei primi tre anni a Torino, Arthur percepiva l'ingaggio massimo iniziale (pari a circa 12 milioni di euro lordi a stagione). Successivamente ha accettato delle rimodulazioni per favorire i prestiti, riducendo il peso sulle casse della Juventus. Il costo totale degli stipendi lordi effettivamente rimasti a carico della Juventus dal 2020 a oggi si aggira intorno ai 32-35 milioni di euro

Considerando che il centrocampista brasiliano ha collezionato soltanto 63 presenze totali con la maglia della Juventus, l'investimento complessivo si traduce in una spesa record di oltre 1,5 milioni di euro a partita. Proprio per questo peso economico, la dirigenza bianconera ha finalizzato la risoluzione consensuale del suo contratto per alleggerire definitivamente il monte ingaggi. 

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