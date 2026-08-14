McLaren: ritorno all'essenziale con la 6GT

Un gradito ritorno

Durante la Monterey Car Week, il marchio inglese ha presentato la sua nuova super sportiva. Sin dal'aspetto s'intuisce la direzione che McLaren ha voluto dare a questo progetto. Rispetto a tutte le più recenti esperienze, l'aerodinamica non è stato l'aspetto attorno a cui disegnare la carrozzeria. Le linee sono molto semplici e non vi sono vistose appendici: né all'esterno né integrate. Anzi, la Casa di Woking sembra essersi ispirata più al suo passato. E non è un caso che si chiami 6GT, come la prima McLaren di serie.

Analogica

La 6GT è la prima McLaren dal 1992 a riproporre il cambio manuale. L'ultima era stata la F1: un'automobile entrata ormai nella leggenda. L'obiettivo è quello di restituire sensazioni di guida le più autentiche possibili. Queste passano - ovviamente - anche dal motore: la scelta è ricaduta su di un V8. Sebbene non siano stati comunicati i dati tecnici, il marchio inglese conferma che non sarà ibrido. Questo prototipo anticipa un modello di serie che ne rifletterà le caratteristiche, il suo arrivo è previsto per il 2028.