McLaren: ritorno all'essenziale con la 6GT

La nuova supercar analogica di McLaren
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Linee semplici, cambio manuale, motore V8 e trazione posteriore. La definizione di automobile sportivadi Redazione Drive Up
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Gli appassionati di guida hanno ben in mente quali sono le caratteristiche dell'automobile sportiva per eccellenza. Leggerezza, trazione posteriore, motore non ibrido e cambio manuale. Insomma: meno elementi ci sono, più ci si diverte. Una ricetta arcinota eppure messa da parte per aggiungere contenuti, peso e potenza. McLaren vuol invertire la rotta con la nuova 6GT.
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Un gradito ritorno
Durante la Monterey Car Week, il marchio inglese ha presentato la sua nuova super sportiva. Sin dal'aspetto s'intuisce la direzione che McLaren ha voluto dare a questo progetto. Rispetto a tutte le più recenti esperienze, l'aerodinamica non è stato l'aspetto attorno a cui disegnare la carrozzeria. Le linee sono molto semplici e non vi sono vistose appendici: né all'esterno né integrate. Anzi, la Casa di Woking sembra essersi ispirata più al suo passato. E non è un caso che si chiami 6GT, come la prima McLaren di serie.
Analogica
La 6GT è la prima McLaren dal 1992 a riproporre il cambio manuale. L'ultima era stata la F1: un'automobile entrata ormai nella leggenda. L'obiettivo è quello di restituire sensazioni di guida le più autentiche possibili. Queste passano - ovviamente - anche dal motore: la scelta è ricaduta su di un V8. Sebbene non siano stati comunicati i dati tecnici, il marchio inglese conferma che non sarà ibrido. Questo prototipo anticipa un modello di serie che ne rifletterà le caratteristiche, il suo arrivo è previsto per il 2028.