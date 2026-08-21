Sassuolo, ufficiale la cessione di Luca Moro al Padova

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 2001 Luca Moro dall’U.S. Sassuolo. Moro ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione.



Luca Moro nasce a Monselice (Padova) il 21 gennaio 2001 ed è un attaccante di 189 cm cresciuto nel Settore Giovanile del Padova, esordendo in Serie B nella stagione 2018/2019 e in Serie C nel 2021/2022. In carriera ha indossato le maglie di Genoa, Torino, Spal, Catania, Frosinone (dove ha vinto un campionato di B), Spezia e Sassuolo (dove ha vinto un campionato di B), oltre ad aver indossato le maglie della nazionale italiana Under 20 e Under 21.