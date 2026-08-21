L'ex Inter Antonello lascia il Marsiglia: era direttore generale dal 2025

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, l'Olympique Marsiglia ha annunciato l'addio di Alessandro Antonello, ex dirigente dell'Inter, dopo un solo anno: "L'Olympique de Marsiglia annuncia le dimissioni di Alessandro Antonello, che lascia la carica di direttore generale. Arrivato al club nel 2025, Alessandro Antonello nutriva la speranza di poter contribuire all'Olympique de Marsiglia avviando progetti più importanti, in linea con il tema dell'accesso e della valorizzazione dello stadio. Il club desidera ringraziare Alessandro per l'impegno profuso e per il lavoro svolto in questo periodo.I progetti che hanno contribuito al lancio saranno rafforzati e rafforzati nel quadro della sezione del percorso definita dalla nuova direzione".