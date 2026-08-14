Novità La nuova supercar analogica di McLaren

La 6GT è la prima McLaren dal 1992 a riproporre il cambio manuale. L'ultima era stata la F1: un'automobile entrata ormai nella leggenda. L'obiettivo è quello di restituire sensazioni di guida le più autentiche possibili. Queste passano - ovviamente - anche dal motore: la scelta è ricaduta su di un V8. Sebbene non siano stati comunicati i dati tecnici, il marchio inglese conferma che non sarà ibrido. Questo prototipo anticipa un modello di serie che ne rifletterà le caratteristiche, il suo arrivo è previsto per il 2028