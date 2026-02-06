Dati

Un terzo delle auto vendute nel mondo è cinese

La Cina diventa l’epicentro dell’auto mondiale, lasciando agli altri grandi mercati il ruolo di inseguitori

di Redazione Drive Up
06 Feb 2026 - 10:58
© Getty Images

© Getty Images

Nel 2025 la Cina ha messo un altro sigillo sulla propria leadership industriale. Oltre un’auto su tre vendute nel mondo arriva dal Paese del Dragone. Con una quota del 35,6% del mercato globale e più di 34 milioni di veicoli immatricolati, Pechino non solo aggiorna il record dell’anno precedente, ma amplia ulteriormente il divario con tutti gli altri grandi poli dell’automotive.
Tutti inseguono
A fronte di una crescita mondiale del 5%, i mercati storici faticano a tenere il passo. Gli Stati Uniti si fermano a 16,72 milioni di unità, con un incremento marginale, mentre l’India cresce ma resta lontana dai volumi cinesi. Giappone e Germania avanzano a ritmo ancora più lento. La Cina cresce più velocemente degli altri, consolidando un vantaggio difficile da colmare nel breve periodo.
Export come valvola di sfogo
La supremazia cinese si rafforza ulteriormente sul fronte delle esportazioni. Nel 2025 sono usciti dai confini nazionali 8,32 milioni di veicoli, il 30% in più rispetto all’anno precedente. In un mercato interno segnato da una guerra dei prezzi sempre più aggressiva, l’estero diventa fondamentale per difendere i margini. È qui che la Cina sta giocando la partita decisiva, guadagnando terreno a discapito degli storici marchi globali. Soprattutto in Europa.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto
mondo
auto cinesi
cina

Ultimi video

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:53
Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

02:11
Renault Symbioz

Renault Symbioz

01:43
Nuova Dacia Sandero

Nuova Dacia Sandero

01:58
Nuovo KIA PV5

Nuovo KIA PV5

01:41
Volvo Studio, il programma per il 2026

Volvo Studio, il programma per il 2026

02:14
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

01:34
Genesis sbarca in Italia

Genesis sbarca in Italia

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

I più visti di Drive Up

Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse (visibili su Google Maps)

La Lamborghini Urus Brabus da 900 CV

Robert Downey Jr e la sua Porsche 911 Turbo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:37
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 6 febbraio 2026
12:20
Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'
12:17
La Saudi Pro League contro CR7: "Nessun individuo determina decisioni oltre il proprio club"
12:16
Benzema, esordio show con l'Al Hilal di Inzaghi: tripletta con gol di tacco. Poi la stoccata all'Al Ittihad
12:12
Milano-Cortina 2026, Marotta: "Inaugurazione a San Siro è orgoglio per Italia"