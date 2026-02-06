Un terzo delle auto vendute nel mondo è cinese

Nel 2025 la Cina ha messo un altro sigillo sulla propria leadership industriale. Oltre un’auto su tre vendute nel mondo arriva dal Paese del Dragone. Con una quota del 35,6% del mercato globale e più di 34 milioni di veicoli immatricolati, Pechino non solo aggiorna il record dell’anno precedente, ma amplia ulteriormente il divario con tutti gli altri grandi poli dell’automotive.

Tutti inseguono

A fronte di una crescita mondiale del 5%, i mercati storici faticano a tenere il passo. Gli Stati Uniti si fermano a 16,72 milioni di unità, con un incremento marginale, mentre l’India cresce ma resta lontana dai volumi cinesi. Giappone e Germania avanzano a ritmo ancora più lento. La Cina cresce più velocemente degli altri, consolidando un vantaggio difficile da colmare nel breve periodo.

Export come valvola di sfogo

La supremazia cinese si rafforza ulteriormente sul fronte delle esportazioni. Nel 2025 sono usciti dai confini nazionali 8,32 milioni di veicoli, il 30% in più rispetto all’anno precedente. In un mercato interno segnato da una guerra dei prezzi sempre più aggressiva, l’estero diventa fondamentale per difendere i margini. È qui che la Cina sta giocando la partita decisiva, guadagnando terreno a discapito degli storici marchi globali. Soprattutto in Europa.