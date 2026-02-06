Milano-Cortina 2026, Marotta: "Inaugurazione a San Siro è orgoglio per Italia"

06 Feb 2026 - 12:12

"L'inaugurazione a San Siro da uomo di sport è un orgoglio, per la città di Milano, per il calcio e lo sport italiano, vivremo un momento così straordinario come la cerimonia inaugurale dei Giochi che rappresentano l'Italia e il made in Italy perché il direttore della serata è Marco Balich. Saranno momenti indimenticabili per tutti le centinaia di milioni di spettatori". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine dell'inaugurazione di Casa Italia in Triennale a Milano. A chi gli chiedeva un commento sull'emozione provata nel vedere l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu portare la fiaccola olimpica, Marotta ha risposta "Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. Oggi è l'allenatore di una delle squadre più importanti al mondo ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro".

