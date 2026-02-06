Il caso

La Saudi Pro League contro CR7: "Nessun individuo determina decisioni oltre il proprio club"

Il portoghese contesta il sistema e potrebbe proseguire il suo sciopero non giocando nemmeno stasera

06 Feb 2026 - 12:17
videovideo

Giocherà o non giocherà? I tifosi di Cristiano Ronaldo e i dirigenti della sua squadra, l'Al Nassr, vivono ore di tensione in attesa di sapere se questa sera la stella portoghese giocherà il match con l'Al Ittihad, mettendo fine alla protesta adottata da giorni per contestare una situazione che a suo dire favorisce altre squadre della Saudi Pro League a scapito della sua. A urtare CR7, sarebbe stato in particolare il passaggio di Karim Benzema dall'Al Ittihad all'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi già in testa alla classifica con ampio margine. 

Sia l'Al-Nassr che l'Al-Hilal, il club di maggior successo del Paese, sono tra le squadre controllate dal Fondo sovrano saudita (PIF) e secondo Ronaldo, sarebbe questo a decidere chi di volta in volta favorire. Per tal motivo, CR7 non ha giocato contro l'Al Riyadh e non si è allenato, minacciando di proseguire la protesta e addirittura di valutare un suo addio a fine campionato. 

Leggi anche

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

Il suo atteggiamento però non è piaciuto ai dirigenti della Saudi Pro League, che ha diffuso una nota per confutare tale tesi, sostenendo che "ogni società opera in modo indipendente secondo le stesse regole. Ai club spettano le decisioni su ingaggi, spese e strategie, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Tale quadro si applica equamente a tutto il campionato". 

Secondo un portavoce della Saudi League, riportato dalla Bbc, "Cristiano Ronaldo come ogni giocatore d'élite, vuole vincere, ma nessun individuo, per quanto significativo, determina decisioni che vanno oltre il proprio club". 

Tutti pazzi per Victoria, la "gemella" di Georgina Rodríguez che ha scatenato il web

1 di 25
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cristiano ronaldo
al nassr
sciopero
saudi pro league

Ultimi video

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

01:52
Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

I più visti di Calcio Estero

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

Senegal campione, grande festa anche in Italia. Incidenti a Torino e Milano

Kings League mania a Barcellona: i 90mila del Camp Nou chiamano Messi

Tuchel riparte dal Bayern: "Possiamo vincere tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'
11:26
Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari
10:00
Esordio col botto per Lookman all'Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis
09:28
Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita
08:03
Juventus, incubo Palladino: doppio 0-3 consecutivo