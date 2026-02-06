La Saudi Pro League contro CR7: "Nessun individuo determina decisioni oltre il proprio club"

Sia l'Al-Nassr che l'Al-Hilal, il club di maggior successo del Paese, sono tra le squadre controllate dal Fondo sovrano saudita (PIF) e secondo Ronaldo, sarebbe questo a decidere chi di volta in volta favorire. Per tal motivo, CR7 non ha giocato contro l'Al Riyadh e non si è allenato, minacciando di proseguire la protesta e addirittura di valutare un suo addio a fine campionato.