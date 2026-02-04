Tecnologie

BYD e la ricarica in 5 minuti dell'auto elettrica

La colonnina da 1.500 kW permetterebbe di guadagnare 400 km di autonomia in pochissimo tempo

di Redazione Drive Up
04 Feb 2026 - 09:36
© Getty Images

© Getty Images

Ancor più dell'autonomia, i tempi di ricarica sono il vero ostacolo a una diffusione capillare dell'automobile elettrica. Rispetto ai motori a combustione, la partita - in questo specifico "campo" - è persa in partenza e richiedere agli automobilisti di cambiare le proprie abitudini non sembra essere stata una strada percorribile. E quanti annunci di "rivoluzioni" e ricariche ultra rapide abbiamo letto. La super colonnina di BYD potrebbe però essere qualcosa di più concreto.
Velocissima
Il grande Gruppo cinese avrebbe - infatti - realizzato una struttura da 1.500 kW di potenza in grado di ricaricare fino a 400 km - quindi non un pieno - di autonomia in soli 5 minuti. Si tratta di un miglioramento sensibile rispetto al già "rivoluzionario" impianto da 1 MW presentato nel 2025 e già installato in Cina. La promessa di una ricarica "nel tempo di un caffè" risulta in questo caso credibile: BYD è il più grande produttore al mondo di veicoli elettrici e ibridi. Le sue competenze specifiche possono condurre a risultati notevoli in anticipo sulla concorrenza.
Difficile installazione
Infrastrutture con una simile potenza di erogazione richiedono cavi raffreddati a liquido da 2kg ciascuno. Una mole importante necessaria a distribuire un'elevatissima densità di energia elettrica in poco tempo in totale sicurezza. BYD ha già in uso oltre 200 colonnine da 1.000 kW in Cina e presto - a queste - potrebbero affiancarsi quelle da 1,5 MW. Non è chiaro se saranno esportate in Europa, dove la rete di ricarica si "ferma" per ora a 400 kW. La domanda vien da sé: quanto costerebbe al kWh la mega ricarica?

