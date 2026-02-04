Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

Quella che ha i contorni di una barzelletta, è in realtà un progetto automobilistico molto serio ed esclusivo. Capricorn Group - azienda tedesca fornitrice di componenti in F1, LMP1 e World Endurance - sta per mandare in produzione la sua prima automobile. Si chiama Capricorn 01 Zagato e, come lascia intendere, è frutto di una collaborazione con la storica carrozzeria italiana. A completare l'opera - e il "trio" - un motore 5.2 litri V8 made in USA.