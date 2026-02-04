Edizioni limitate

Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

La Capricorn 01 Zagato sarà prodotta in soli 19 esemplari a un prezzo di 2,95 milioni di euro

di Redazione Drive Up
04 Feb 2026 - 13:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quella che ha i contorni di una barzelletta, è in realtà un progetto automobilistico molto serio ed esclusivo. Capricorn Group - azienda tedesca fornitrice di componenti in F1, LMP1 e World Endurance - sta per mandare in produzione la sua prima automobile. Si chiama Capricorn 01 Zagato e, come lascia intendere, è frutto di una collaborazione con la storica carrozzeria italiana. A completare l'opera - e il "trio" - un motore 5.2 litri V8 made in USA.

La supercar costruita in Germania, dallo stile italiano con motore americano

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per appassionati
L'obiettivo era quello di costruire una vettura super sportiva che rispettasse un gusto analogico per la guida. Dotata di un telaio monoscocca in fibra di carbonio, eroga una potenza complessiva pari a 900 CV e può raggiungere una velocità massima di 361 km/h. La ricerca della "purezza" non può prescindere da due elementi: cambio manuale e trazione posteriore. Entrambi saranno preponderanti sulla 01 Zagato che vuole occupare un ruolo da protagonista tra le supercar prodotte in poche unità.
Poche e costose
I piani di produzione parlano di soltanto 19 unità, quasi tutte già assegnate. L'auto sarà fabbrica in Germania, in un centro di ingegneria altamente specializzato, su disegno dell'italiana Zagato. Un'intesa industriale che trova nel motore Ford il cuore di un progetto che potrebbe restituire una delle automobili più interessanti dell'ultimo periodo. Trattandosi di un investimento molto impegnativo - sotto tutti i punti di vista - il prezzo di listino è piuttosto elevato: si parte da 2,95 milioni di euro.

