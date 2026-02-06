Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'

 "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio in un club così importante. Questa è una sfida, a qualsiasi età; giocare in Serie A è impegnativo, specialmente in una squadra come la Lazio. Penso di essere pronto, l'approccio è stato molto positivo". Sono le prime parole di Adrian Przyborek, nuovo centrocampista della Lazio, durante la conferenza stampa di presentazione a Formello. "Ho parlato con Sarri, ho capito cosa si aspetta da me e voglio raccogliere tutte le possibilità che mi verranno date. Sono qui per rimanere, il mio obiettivo è quello di trascorrere più tempo possibile con i compagni di squadra. Il mio unico obiettivo è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati da club".

Insieme al polacco è stato presentato anche Edoardo Motta, 21enne portiere che sostituirà Mandas. "Per me questo è un sogno che si realizza, essere qui è fantastico - ha esordito -. Mi hanno accolto benissimo e ringrazio la Lazio per la possibilità. Non mi aspettavo la chiamata, poi è arrivata e ho accettato. La Lazio ha riposto tanta fiducia in me e cercherò di ripagarla". "Provedel mi ha già aiutato tantissimo, non posso che rubare con gli occhi ogni piccola cosa a lui. Se sono qui una minima prospettiva può esserci, aspetto il mio momento e quando arriverà cercherò di sfruttarlo", conclude Motta, parlando di un possibile futuro come primo portiere biancoceleste.

