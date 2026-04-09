Ufficiale: in Germania le auto elettriche superano benzina e diesel

Dopo un anno di sofferenza, le automobili elettriche tornano a crescere a tal punto da superare - per numero di nuove immatricolazioni - i motori benzina e diesel. Lo storico "sorpasso" è avvenuto in Germania, il primo e più ricco mercato automobilistico europeo, supportato dalla nuova tornata di incentivi statali: i clienti - dunque - ne hanno approfittato un po' come quando si va a fare shopping nel periodo dei saldi.

Numeri notevoli

La somministrazione dei nuovi incentivi spiega, in parte, il successo delle automobili elettriche. Molti potrebbero aver atteso di proposito, rimandando di qualche mese il cambio dell'auto. In questo modo, marzo 2026 ha segnato un aumento delle immatricolazioni del 16% rispetto al mese precedente. In totale, sono state vendute 294.161 vetture, e un notevole 24% di queste era completamente elettrico (pari a 70.663 unità). I modelli benzina e diesel hanno - invece - rappresentato rispettivamente il 22,8% e il 12,8% del mercato.

Ibride le preferite

I numeri sono ancora più positivi se confrontati con marzo 2025: stiamo parlando di un incremento del 66,2% rispetto alle 42.521 unità vendute lo scorso anno. Dall’inizio dell’anno, sono state vendute complessivamente 159.630 BEV, in aumento del 41,3% rispetto alle 112.968 registrate tra gennaio e marzo 2025. A guidare la classifica, però, sono le ibride. Questo tipo di motorizzazione rappresenta ora il 40,1% di tutte le nuove immatricolazioni nel Paese. Nei primi tre mesi del 2026 sono state vendute 282.600 ibride, in aumento del 10,4%.