Ja’Kobe Tharp vittorioso nella finale dei 110 H nei campionati NCAA dopo il record del mondo

Ricordiamo come il ventenne ostacolista originario di Murfreesboro nel Tennessee, abbia migliorato di cinque centesimi di secondo il precedente primato realizzato dal connazionale Aries Merritt nella tappa della Diamond League di Bruxelles del 2012 con 12”80, e di come abbia abbattuto il suo precedente limite di 13"01 realizzato ai campionati statunitensi del 2025 di ben 26 centesimi, anche se lo scorso marzo aveva fatto intuire le sue enormi possibilità di progresso, vincendo il titolo NCAA indoor sui 60 metri ostacoli con uno strepitoso 7”32, che lo aveva fatto diventare il terzo più veloce di sempre al mondo dietro al connazionale Grant Holloway con 7”27, e al britannico Colin Jackson con 7”30.