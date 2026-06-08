Classifiche Le auto, in vendita, più costose del mondo

La "classifica" delle auto più costose del mondo è dominata da francesi e italiane. L'universo hypercar si apre con la Pagani Utopia, l'ultima opera d'arte di Horacio Pagani che rifiuta l'elettrificazione e celebra la purezza di guida offrendo un motore V12 biturbo da 2,5 milioni di euro. Subito sopra si posiziona la Mercedes-AMG One, un gioiello da circa 2,7 milioni di euro. La rincorsa prosegue con la Koenigsegg Jesko Absolut, scultorea hypercar svedese da circa 3 milioni di euro con un motore V8 biturbo da 1.600 cavalli. Salendo ancora incontriamo la Bugatti Tourbillon, l'attesissima erede della Chiron da 3,8 milioni di euro che abbandona il W16 a favore di un monumentale propulsore V16 aspirato abbinato a tre motori elettrici. Restando a Molsheim, si incontra poi la Bugatti Bolide, un mostro da pista da 4 milioni di euro. La soglia dei cinque milioni viene raggiunta dalla Bugatti Mistral, la sontuosa roadster per soli 99 collezionisti. Si stacca nettamente la Pagani Huayra Codalunga, realizzata in appena 5 esemplari al prezzo di circa 7 milioni di euro. La classifica entra nella sua fase astronomica con la Bugatti La Voiture Noire, una scultura in carbonio nero da circa 11 milioni di euro realizzata in esemplare unico come tributo alla storica Type 57 SC Atlantic di Jean Bugatti. Il vertice assoluto è però un feudo esclusivo della divisione Coachbuild di Goodwood, che inizia con la Rolls-Royce Boat Tail, una creazione da circa 23 milioni di euro con un ponte posteriore in legno pregiato che si apre a farfalla per rivelare un set da picnic di alta classe. La corona di vettura nuova più costosa del pianeta spetta infine alla Rolls-Royce Droptail, un capolavoro artigianale da quasi 30 milioni di euro