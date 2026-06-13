Olimpiadi a Roma entro il 2040, Abodi lancia la 'candidatura': "Un sogno che coltiviamo"

13 Giu 2026 - 09:45
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© Foto da web

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La candidatura di Roma alle Olimpiadi entro il 2040 è un "sogno che coltiviamo. E per realizzare i sogni bisogna lavorare e poi, quando arriverà il momento, ognuno saprà fare la sua parte. C'è una prospettiva nel prossimo decennio". Così il Ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi in una intervista a 'Il Corriere della Sera'. Si coinvolgerà anche Napoli? "L'unione ci può essere anche con altre città, d'altronde anche per Roma 1960 molti tornei a squadre si disputarono in altri luoghi. Il baricentro di Roma ha un fascino enorme, altre realtà si sono già candidate verbalmente. Abbiamo superato la fase delle perplessità e delle contrarietà che hanno caratterizzato altri momenti. Adesso ci sono le condizioni e sappiamo che nel prossimo decennio potrebbe esserci la possibilità. Sta a noi fare le cose nel modo giusto e il modo giusto è organizzarsi al meglio, migliorare le infrastrutture e costruire un'armonia indispensabile per essere credibili e vincenti".

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