Tsitsipas si consola con una Aston Martin da 1 milione

Rarissima

Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla: hypercar inglese da oltre 1.000 CV di potenza e 350 km/h di velocità massima. Numeri impressionanti, risultanti da un'unità ibrida plug-in il cui "cuore" è un motore 4.0 litri V8 biturbo. Un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari per tutto il mondo. Uno è finito nel garage monegasco di Tsitsipas che ha dovuto sborsare un assegno da almeno 1 milione di euro (personalizzazione escluse). La Valhalla lo aiuterà a tornare sull'Olimpo del tennis?