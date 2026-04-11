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Tsitsipas si consola con una Aston Martin da 1 milione

Il tennista non sembra aver subito la prematura eliminazione dal Masters di Montecarlo

di Redazione Drive Up
11 Apr 2026 - 10:56
© Ufficio Stampa

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Stefanos Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena - molto in anticipo - dal Masters 1000 di Montecarlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il sessantesimo posto. Non succedeva dal 2018. Il Greco è in crisi di risultati e di gioco e sembra essere diventato l'ombra di quell'atleta che raccolse consensi ed entusiasmo. Meglio consolare le delusioni facendo un po' di shopping.

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

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Rarissima
Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla: hypercar inglese da oltre 1.000 CV di potenza e 350 km/h di velocità massima. Numeri impressionanti, risultanti da un'unità ibrida plug-in il cui "cuore" è un motore 4.0 litri V8 biturbo. Un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari per tutto il mondo. Uno è finito nel garage monegasco di Tsitsipas che ha dovuto sborsare un assegno da almeno 1 milione di euro (personalizzazione escluse). La Valhalla lo aiuterà a tornare sull'Olimpo del tennis?

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