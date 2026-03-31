Campioni

Haaland si è comprato una Mercedes da 400 mila euro

Il campione norvegese aggiunge una Classe S Maybach Virgil Abloh alla sua collezione da 10 milioni di euro

di Redazione Drive Up
31 Mar 2026 - 09:01
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Erling Haaland ha aggiunto alla sua collezione di automobili una rarissima Mercedes Classe S Maybach Virgil Abloh. Un'edizione ultra limitata in sole 150 unità che celebra il gusto creativo di quello che fu il Direttore artistico di Louis Vuitton. Prodotta nel 2021, una di queste berline ultra lusso è ora in possesso del campione norvegese del Manchester City.

La nuova Mercedes da 400 mila euro di Haaland

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Su misura
La Maybach Abloh si distingue per la tinta della carrozzeria bi-tono Obsidian Black e dettagli color sabbia. Il logo del designer americano compare all'interno dell'abitacolo, sui cuscini posteriori e sui pannelli porta. Trattandosi di una delle Mercedes più esclusive degli ultimi anni, sotto il cofano non poteva non esserci il motore più rappresentativo della casa tedesca. Un 6.0 litri V12 che permette a questo salotto su quattro ruote di raggiungere i 100 km/h in soli 4,5 secondi.
Una collezione costosa
Haaland ha dimostrato di avere una passione per le automobili. La sua collezione è valutata circa 10 milioni di euro e comprende modelli come Ferrari SP Monza 1 e 2, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, Audi RS6, Aston Martin DBX e una Porsche 911 GT3 tra le altre. La Maybach Abloh si aggiunge a questa invidiabile collezione a un prezzo di circa 400 mila euro. Buona parte dello stipendio settimanale del calciatore, che ammonta a 500 mila euro.

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