Haaland si è comprato una Mercedes da 400 mila euro

Su misura

La Maybach Abloh si distingue per la tinta della carrozzeria bi-tono Obsidian Black e dettagli color sabbia. Il logo del designer americano compare all'interno dell'abitacolo, sui cuscini posteriori e sui pannelli porta. Trattandosi di una delle Mercedes più esclusive degli ultimi anni, sotto il cofano non poteva non esserci il motore più rappresentativo della casa tedesca. Un 6.0 litri V12 che permette a questo salotto su quattro ruote di raggiungere i 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Una collezione costosa

Haaland ha dimostrato di avere una passione per le automobili. La sua collezione è valutata circa 10 milioni di euro e comprende modelli come Ferrari SP Monza 1 e 2, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, Audi RS6, Aston Martin DBX e una Porsche 911 GT3 tra le altre. La Maybach Abloh si aggiunge a questa invidiabile collezione a un prezzo di circa 400 mila euro. Buona parte dello stipendio settimanale del calciatore, che ammonta a 500 mila euro.