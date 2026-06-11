Il Psg vuole Olise: l'indiscrezione dalla Francia

Il Paris Saint-Germain piomba su Michael Olise. A riportarlo è il programma televisivo "L'Equipe Soir", secondo cui i campioni d'Europa e di Francia sarebbero pronti ad avanzare un'offerta per il giocatore del Bayern già durante l'imminente sessione estiva di calciomercato.

Nei giorni scorsi il nome del 24enne francese era stato accostato al Real Madrid, ma il presidente dei bavaresi Herbert Hainer era stato categorico: "Michael Olise è un giocatore del Bayern Monaco e ha un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Perez volesse farci un'offerta, cosa che finora non è avvenuta, può risparmiarsi la fatica. Nemmeno per 150 milioni di euro o più".