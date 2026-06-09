Renault 4 E-tech Electric Plein Sud: vento tra i capelli e piacere di guida

Renault 4 E-Tech Electric, la versione Plein Sud
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Tetto in tela apribile, motore da 150 CV e un’anima da vera viveur: ecco come la nuova R4 Plein Sud reinterpreta il concetto di libertà a cielo apertodi Alfredo Toriello
BARCELLONA - Si tratta di una storia che inizia nel 1969. Sì, perché è in quell'anno che arriva la prima versione della R4 con la Plein Air. Una spiaggina tipica degli anni sessanta: niente portiere, completamente decappottabile e un'anima votata alla vita all'aria aperta. Tempo libero, il piacere di sentire la brezza tra i capelli nelle giornate più calde: tutto incarnato in un'auto che Renault decide di far rivivere in chiave moderna con la nuova R4 elettrica.
Ecco, dunque, una nuova versione: la R4 E-tech Electric Plein Sud, caratterizzata da un tettuccio apribile. Le dimensioni restano identiche, così come il design interno ed esterno - un po' vintage e un po' futuristico - che ha riportato ai giorni nostri una leggenda della losanga. All'occhio a cambiare è il solo tetto, ma in realtà le novità sono tante e interessanti.
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NON UN SEMPLICE TETTO
Un'ampia apertura, 92 cm di lunghezza e 80 di larghezza, permette di avere un abitacolo luminoso e votato a godersi appieno le belle giornate di sole. Tuttavia, non è solo estetica, dietro c'è ricerca e tecnologia. Si apre in soli 10 secondi - tramite un tasto o anche attraverso i comandi vocali, anche in marcia fino a 90 km/h - e si piega in tre parti, invece di quattro.
Scelte che hanno permesso di contenere un peso che per più ragioni è stato maggiorato: 19 kg in più rispetto alla versione tradizionale, dovuto a dei rinforzi nella parte superiore per mantenere alta stabilità e rigidità torsionale. Un aumento di peso che ha ridotto leggermente l'autonomia della R4 E-tech Electric Plein Sud di 7 km, arrivando a 392 km nel ciclo WLTP.
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UN MOTORE PER DUE VERSIONI
Sotto il cofano è prevista la sola motorizzazione da 150 CV con una batteria da 52 kWh - immancabile la funzione vehicle-to-load - che si ricarica in DC fino a 100 kW, passando dal 15 all'80% in soli 30 minuti. Un bel caratterino per un veicolo che tra le altre cose vanta una capacità di traino di ben 750 kg.
COME SI GUIDA
Il piacere di guida è più che garantito al volante della Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud. Sicura, grazie a ben 28 sistemi di assistenza alla guida, e fluida nella marcia. Non disdegna un'anima vivace grazie a un bel brio in accelerazione ed è anche silenziosa, perfino con il tettuccio aperto, merito di un lavoro profondo fatto da Renault per godersi il vento tra i capelli senza rinunciare a una conversazione in macchina.
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Il volante è preciso e la guida One Pedal - selezionabile attraverso il massimo livello di frenata rigenerativa - permette di avere un'auto piacevole e comoda anche quando ci si trova a dover affrontare il traffico. Particolarmente apprezzato è anche un sistema che disattiva questa modalità automaticamente quando si inserisce la retromarcia, per lasciare al guidatore la possibilità di gestire in maniera più gradevole la R4 in fase di parcheggio.
MA CHE ADERENZA ANCHE FUORI DALL'ASFALTO
Eppure le armi di quest'auto non si fermano qui. Parliamo di un veicolo con cui andare al mare, raggiungere spiagge anche non proprio dietro l'angolo. Quindi, per permetterle di affrontare ogni evenienza senza affanno è stata equipaggiata con il sistema antislittamento Extended Grip con due modalità previste: Snow e All-terrain. Entrambe le modalità agiscono sulla trazione del veicolo regolando la coppia in base all'aderenza della strada. Soprattutto la modalità All-terrain si è dimostrata una mano santa nell'affrontare quei piccoli tratti di strada sterrata in cui abbiamo messo alla prova la R4 che ha risposto sempre presente senza batter ciglio.
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Due gli allestimenti previsti: Techno da € 36.790 e Iconic da € 38.970, per una compatta di 4,14 spaziosa, agile e con uno spirito da viveur. Perfetta per vivere e guidare con gli occhiali da sole, un foulard al collo e il vento a esaltare quel senso di libertà che si accende grazie a piccole cose: perfino in un tettuccio.