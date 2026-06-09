Renault 4 E-tech Electric Plein Sud: vento tra i capelli e piacere di guida

Ecco, dunque, una nuova versione: la R4 E-tech Electric Plein Sud, caratterizzata da un tettuccio apribile. Le dimensioni restano identiche, così come il design interno ed esterno - un po' vintage e un po' futuristico - che ha riportato ai giorni nostri una leggenda della losanga. All'occhio a cambiare è il solo tetto, ma in realtà le novità sono tante e interessanti.