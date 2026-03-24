Test drive a Faro Toyota C-hr Plus: il test drive del nuovo SUV elettrico

Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 KW e 77KW. Tre le potenze: 167 CV, 224 CV e poi 343 CV. La versione più potente è abbinata alla batteria più capiente e soprattutto è dotata di trazione integrale. Quel più identifica anche lo spazio a bordo. Aumenta di capacità rispetto alle altre versioni. È pensata per le famiglie con un bagagliaio da 416 litri. Il frontale “Hammer head” ricorda la testa di un martello, non c'è la griglia, nuovi i fari a Led. I materiali sostenibili impreziosiscono un ambiente interno curato nei dettagli. Doppio schermo, da 7 pollici quello posizionato dietro il volante per le informazioni al guidatore, sono 14 i pollici dello schermo centrale. La guida è piacevole, la C-HR+ è agile tra le curve di Faro, la risposta immediata dell'acceleratore è un qualcosa che solo le auto elettriche possono dare