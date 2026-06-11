Lazio, i tifosi rispondono alla lettera di Lotito: "E' tardi, avanti con la protesta"

11 Giu 2026 - 12:59
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"Ormai è tardi. I gruppi del tifo organizzato della sua lettera non se ne fanno nulla. Riteniamo che, oltre ad essere tardiva, non risponde minimamente alle richieste di un popolo che è stanco della sua gestione e, soprattutto, ci sembra un ulteriore specchietto per le allodole messo nero su bianco da chi non conosce la determinazione e la forza di volontà del popolo laziale". Così, con una nota, i gruppi del tifo organizzato della Lazio rispondono alla lettera aperta del presidente Claudio Lotito, che aveva invitato ad aprire una nuova fase nuova nella quale avere più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca ribadendo, inoltre, la volontà da parte del numero uno biancoceleste di volere una Lazio più forte, competitiva e capace di vincere.

Il tifo organizzato biancoceleste, inoltre, rimarca l'intenzione di proseguire nella protesta ribadendo che "non ci abboneremo e non presenzieremo alla gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia, disdiremo in blocco e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, non daremo il voto a Forza Italia ed ai candidati da lui sostenuti".

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