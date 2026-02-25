Serie C, Gallazzi: "Il VAR a chiamata permette alle squadre di tutelarsi e porta più serenità"

Ci spiega come funziona e perché avete deciso di introdurlo quest’anno?

"L'FVS nasce da un progetto pilota che è stato sviluppato anche sotto l'egida di Pierluigi Collina, che è il massimo rappresentante della classe arbitrale all'interno della FIFA, come modello che riuscisse a coniugare efficienza, quindi un costo modulare e comunque più efficiente rispetto all'altra versione di VAR, ed efficacia della direzione arbitrale, avendo soprattutto la caratteristica di svolgersi sul campo responsabilizzando l'arbitro che supportato dalla tecnologia sarà comunque unico decisore. Oggi il VAR, così come è pensato per Serie A e B, lavora con un centro operativo distaccato a Lissone che ha determinate funzioni di controllo, di verifica e di interazione con l'arbitro sul campo, ma che interferisce in maniera rilevante e a volte decisiva sulla decisione. L'FVS ripeto, invece, è un qualcosa che si sviluppa sul campo, al lato del campo stesso e che funzione come supporto tecnologico all'arbitro nel prendere la decisione definitiva. In questa caratteristica fondamentale, l'FVS come strumento utile alla decisione che rimane comunque unicamente in capo all'arbitro differisce dal VAR. Poi è chiaro che l'FVS, nella versione utilizzata in Serie C, utilizza i mezzi tecnologici disponibili per la Serie C, che sono sostanzialmente oggi una sola telecamera attiva, ma potenzialmente è una tecnologia scalabile potendo valutare di aumentare i "punti di vista" e quindi aumentare le telecamere. Il VAR, invece, ha una serie di telecamere che rende la visione molto più ampia, chiara e nitida degli interventi. L'FVS, pur nella limitazione di operare oggi in Serie C con un'unica telecamera, ha certamente portato un cambiamento epocale: la soddisfazione delle squadre di Serie C è condivisa e solida perché ovviamente il modello dell'FVS consente alla squadra di avere due chiamate a propria tutela, consegnando il cartellino: in caso di chiamata corretta, il cartellino viene restituito e quindi rimangono le possibilità di due richieste di verifica. Se invece la chiamata ottiene risposta di conferma della decisione già presa dall'arbitro, il cartellino è perso e quindi viene scalato. La squadra, si è notato, ha sviluppato un uso responsabile di queste domande FVS, perché lo farà nel momento in cui è ragionevolmente certa che la domanda sia corretta".