È questo il modellino di auto più costoso di sempre?

Se avete la passione per le McLaren e vorreste consolarvi con un modellino, sappiate che non tutti i modellini sono uguali. Se fate riferimento ad Amalgam - leader nella realizzazione di micro vetture - avrete un livello di dettaglio e accuratezza estremo in cambio di un prezzo piuttosto elevato. Nel caso specifico della W1, si parla di circa 18 mila euro.

Fedele

Il costo del modellino - seppur molto elevato - è una frazione del prezzo della vera W1 che si aggira attorno ai 2 milioni di dollari. Un veicolo per pochissimi e, sebbene la replica in scala 1:8 non sia da meno, scegliere una versione da scrivania potrebbe togliervi lo sfizio di possedere una McLaren. Certo, impossibile da guidare ma il livello di dettaglio è assolutamente paragonabile alla hypercar di serie. Tant'è che è stato realizzato con oltre 3 mila ore di lavoro utilizzando gli stessi disegni CAD utilizzati da McLaren.

Personalizzabile

Livello di dettaglio estremo e livello di personalizzazione difficilmente riscontrabile in altri costruttori di modellini. Il cliente può scegliere la versione "d'accesso" con livrea in Papaya Spark (come la vera W1) limitata a sole 199 unità al costo di 18 mila euro ciascuna. In alternativa, se voleste, ci sarebbe la possibilità di costruirsi un modellino su misura. Un vero e proprio programma Tailor Made che consente di assecondare qualunque gusto. In questo caso - però - il prezzo aumenta: si passa a 25 mila euro.