Scott Kinabalu Ultra: resistenza, versatilità e ricerca della perfezione

Dopo il successo di Kinabalu Trail Scott lancia Kinabalu Ultra, un modello completamente nuovo che arricchisce la famiglia Kinabalu e stabilisce nuovi standard per le prestazioni su lunghe distanze in questo nostro nuovo percorso. Progettata per i trailrunners che richiedono versatilità e resistenza, Kinabalu Ultra è stata concepita per eccellere su terreni imprevedibili e nelle prestazioni su lunga distanza. Con un perfetto equilibrio tra stabilità, comfort e durata, la nuova nata di casa Scott è pensata per i runners esperti e appassionati: quelli che ricercano la perfezione, passo dopo passo.