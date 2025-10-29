Vision e-Sky

Tra le novità, la protagonista è la Vision e-Sky, keicar elettrica che debutta in anteprima mondiale. Tre metri e quaranta di lunghezza, più di 270 km di autonomia e un design che non si prende troppo sul serio. Una citycar pensata per pendolari, commissioni, brevi percorrenze: la normalità, insomma. Non vuole essere un giocattolo futurista né un’astronave urbana, ma un’alternativa concreta alle automobili che affollano i centri storici. Un progetto che sembra strizzare l'occhio alla volontà dell'Europa di favorire la costruzione la diffusione di una e-car che soddisfi le ambizioni e accontenti i sentimenti di sostenibilità del Vecchio Continente.

e-Every: per consegne dell'ultimo miglio

Accanto a lei c’è la e-Every, un furgoncino compatto sviluppato con Daihatsu e Toyota. Un mezzo nato per chi lavora, con circa 200 km di autonomia e una funzione di alimentazione esterna in caso di emergenza. La transizione elettrica passa anche dalle consegne dell’ultimo miglio, non solo dalle automobili private.

Fronx FFV, SUV a etanolo

Poi c’è il Fronx FFV, concept alimentato a etanolo. Tecnologia già vista in altri mercati, ma che Suzuki considera ancora una carta da giocare, soprattutto dove le colonnine di ricarica sono una promessa più che un servizio. Una scommessa che si gioca su una forma di alimentazione alternativa, suggerita dalle circostanze. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che, anche in Europa, il futuro non sembra più essere limitato soltanto alle automobili elettriche. L'eventuale - ipotetica - apertura ai carburanti sintetici e alternativi potrebbe stimolare la diffusione di una tecnologia a etanolo come quella presentata da Suzuki.