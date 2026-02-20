Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Una storia di passione

“Abbiamo sempre pensato che Porsche fosse qualcosa di unico, affidabile e diverso da tutto il resto”, racconta Derek, 92 anni. “Ne abbiamo sempre desiderata una. Poi ci siamo detti: perché non adesso?” Derek imparò a guidare nell’Inghilterra degli anni Cinquanta al volante della Ford 8 di suo padre. La prima auto della coppia fu una Austin 7. “Non siamo certo dei piloti spericolati”, scherza Audrey, 94 anni. “Ma ci piace la sensazione di potenza e comfort.”

Un futuro elettrico?

Derek, che in gioventù praticava deltaplano, conserva ancora il gusto per il movimento e la libertà. E non esclude un futuro passaggio alla Porsche Taycan, per ritrovare quel senso di silenziosa leggerezza che provava in volo. Il segreto di un matrimonio così lungo è semplice: “È come la fisica del liceo. I poli uguali si respingono, quelli opposti si attraggono. Siamo diversi, ma condividiamo gli stessi interessi. E soprattutto tante risate”. Intanto, la nuova Macan color Crayon li aspetta per i prossimi viaggi insieme.