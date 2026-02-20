Curiosità

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Derek e Audrey Evans celebrano l’anniversario di platino acquistando l'auto dei loro sogni

di Redazione Drive Up
20 Feb 2026 - 10:05
© hagerty

© hagerty

Non è mai troppo tardi, verrebbe da dire. Derek e Audrey Evans sono sposati da settant’anni e hanno deciso di celebrare il loro anniversario di platino in modo speciale: acquistando una nuova Porsche. Dopo aver provato una 911 nella concessionaria locale di Bournemouth, in Inghilterra, hanno optato per una più comoda Macan. Più adatta alle loro esigenze.

Festeggiano i 70 anni di matrimonio con una Porsche

1 di 4
© hagerty
© hagerty
© hagerty

© hagerty

© hagerty

Una storia di passione
Abbiamo sempre pensato che Porsche fosse qualcosa di unico, affidabile e diverso da tutto il resto”, racconta Derek, 92 anni. “Ne abbiamo sempre desiderata una. Poi ci siamo detti: perché non adesso?” Derek imparò a guidare nell’Inghilterra degli anni Cinquanta al volante della Ford 8 di suo padre. La prima auto della coppia fu una Austin 7. “Non siamo certo dei piloti spericolati”, scherza Audrey, 94 anni. “Ma ci piace la sensazione di potenza e comfort.
Un futuro elettrico?
Derek, che in gioventù praticava deltaplano, conserva ancora il gusto per il movimento e la libertà. E non esclude un futuro passaggio alla Porsche Taycan, per ritrovare quel senso di silenziosa leggerezza che provava in volo. Il segreto di un matrimonio così lungo è semplice: “È come la fisica del liceo. I poli uguali si respingono, quelli opposti si attraggono. Siamo diversi, ma condividiamo gli stessi interessi. E soprattutto tante risate”. Intanto, la nuova Macan color Crayon li aspetta per i prossimi viaggi insieme.

Ti potrebbe interessare

videovideo
marito e moglie
porsche
porsche macan
anniversario

Ultimi video

01:22
Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

02:09
Changan Winter Experience a Courmayeur

Changan Winter Experience a Courmayeur

02:16
Volkswagen svela tre concept

Volkswagen svela tre concept

02:11
BYD Atto 3 EVO

BYD Atto 3 EVO

02:44
DR 6

DR 6

01:22
Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

I più visti di Drive Up

BYD sconta le sue auto fino al 41%

Il Re dei ladri guidava una BMW V12

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:29
Tennis: Atp Rio de Janeiro, Berrettini ai quarti di finale
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Romario, che fisico a 60 anni!
11:16
Romario, che fisico a 60 anni!
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece
11:15
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece