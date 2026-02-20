Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Festeggiano i 70 anni di matrimonio con una Porsche
Derek e Audrey Evans celebrano l’anniversario di platino acquistando l'auto dei loro sognidi Redazione Drive Up
Non è mai troppo tardi, verrebbe da dire. Derek e Audrey Evans sono sposati da settant’anni e hanno deciso di celebrare il loro anniversario di platino in modo speciale: acquistando una nuova Porsche. Dopo aver provato una 911 nella concessionaria locale di Bournemouth, in Inghilterra, hanno optato per una più comoda Macan. Più adatta alle loro esigenze.
Una storia di passione
“Abbiamo sempre pensato che Porsche fosse qualcosa di unico, affidabile e diverso da tutto il resto”, racconta Derek, 92 anni. “Ne abbiamo sempre desiderata una. Poi ci siamo detti: perché non adesso?” Derek imparò a guidare nell’Inghilterra degli anni Cinquanta al volante della Ford 8 di suo padre. La prima auto della coppia fu una Austin 7. “Non siamo certo dei piloti spericolati”, scherza Audrey, 94 anni. “Ma ci piace la sensazione di potenza e comfort.”
Un futuro elettrico?
Derek, che in gioventù praticava deltaplano, conserva ancora il gusto per il movimento e la libertà. E non esclude un futuro passaggio alla Porsche Taycan, per ritrovare quel senso di silenziosa leggerezza che provava in volo. Il segreto di un matrimonio così lungo è semplice: “È come la fisica del liceo. I poli uguali si respingono, quelli opposti si attraggono. Siamo diversi, ma condividiamo gli stessi interessi. E soprattutto tante risate”. Intanto, la nuova Macan color Crayon li aspetta per i prossimi viaggi insieme.