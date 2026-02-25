Scott Kinabalu Ultra: resistenza, versatilità e ricerca della perfezione

© Scott Running Press Office
La nuova nata porta le prestazioni sulle lunghe distanze a un nuovo livello nella linea SCOTT Running
Dopo il successo di Kinabalu Trail Scott lancia Kinabalu Ultra, un modello completamente nuovo che arricchisce la famiglia Kinabalu e stabilisce nuovi standard per le prestazioni su lunghe distanze in questo nostro nuovo percorso. Progettata per i trailrunners che richiedono versatilità e resistenza, Kinabalu Ultra è stata concepita per eccellere su terreni imprevedibili e nelle prestazioni su lunga distanza. Con un perfetto equilibrio tra stabilità, comfort e durata, la nuova nata di casa Scott è pensata per i runners esperti e appassionati: quelli che ricercano la perfezione, passo dopo passo.
Kinabalu Ultra combina l'intersuola Kinetic Nitrogen di Scott con la tecnologia Evolved Rocker³: ammortizzazione eccezionale ed elevato ritorno di energia per una corsa fluida e reattiva, indipendentemente dalla distanza percorsa. Ottimizzata per le lunghe distanze e i sentieri veloci, la suola Ultra Traction garantisce la massima efficienza mantenendo un'aderenza multidirezionale affidabile per ispirare fiducia ad ogni chilometro. A completare il design c'è la tomaia Matryx® che offre un supporto leggero e una durata eccezionale per le corse prolungate. Sviluppata con cura per i corridori appassionati che rifiutano i compromessi, Kinabalu Ultra consente ai corridori di spingersi oltre, esplorare nuovi terreni e intraprendere le avventure più lunghe, sempre alla ricerca infinita della perfezione.
SCOTT Kinabalu Ultra Spec highlights:
Stack: 39/33 mm
Differenziale tallone-avampiede: 6 mm
Peso approssimativo uomo: 270 g
Peso approssimativo donna: 240 g
Kinetic Nitrogen Midsole
Anni di ricerca e sviluppo sono stati dedicati alla realizzazione di un'intersuola che offre comfort, energia e resistenza senza pari. Utilizzando un processo di schiumatura supercritica, l'azoto viene infuso a temperature e pressioni precise, creando una corsa più morbida, leggera e reattiva. Il risultato? Ammortizzazione eccezionale, rimbalzo esplosivo e falcata fluida ed efficiente, indipendentemente dal terreno o dalla temperatura.
Matryx® Upper
La tomaia MATRYX® combina leggerezza, traspirabilità, resistenza, sostegno e sostenibilità in un unico prodotto. Ogni filato è rivestito singolarmente per massimizzare la durata e garantire prestazioni a lungo termine, in modo che i corridori possano contare su protezione e stabilità costanti ad ogni passo. Progettato per affrontare tutti i tipi di terreno, MATRYX® mantiene il piede sicuro consentendo al contempo movimenti naturali, offrendo sicurezza e comfort dall'inizio alla fine.
ER3 - Evolved Rocker Technology
La nuova tecnologia ER3 Rocker aggiunge una terza dimensione alla dinamica della corsa: la guida medio-laterale. Progettata per supportare il movimento naturale del piede, aiuta i corridori a mantenere l'equilibrio e la stabilità, garantendo al contempo una falcata fluida ed efficiente. Guidando il piede ad ogni passo, ER3 riduce lo spreco di energia e aumenta la sicurezza sui percorsi di lunga distanza.