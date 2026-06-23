Supercar anni '90: uno stile senza tempo

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Il fotografo George Gripponis è riuscito a rappresentare gli anni '90 con una raccolta di immagini che ne raccontano lo spirito, il sentimento. In una Los Angeles patinata, ambita, ricca, immortalò i proprietari di supercar all'interno delle loro abitazioni. Una testimonianza di passione e ostentazione, costruita tra le ville di Beverly Hills e Bel Air, dove le automobili (di proprietà, non noleggiate per l'occasione) raccontano storie di ossessione, successo e identità personali.

I tempi sono finiti

Lo scopo di Grippinos non era di fotografare la ricchezza in senso stretto. Piuttosto di dar forma all'ambizione, materializzata nelle automobili sportive. Per lui, questi uomini rappresentano gli ultimi testimoni di un tempo dove il successo era fisico e visibile. Autentico, a differenza di quello condiviso sui social: vedere una Ferrari F40 o una Porsche 959, era il più fulgido esempio di affermazione. Oggi è sufficiente affittare una villa con Air Bnb e una supercar per simulare qualunque stile di vita. Nostalgia canaglia.