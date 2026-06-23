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Supercar anni '90: uno stile senza tempo

Un decennio dove successo e ambizione trovavano forma nelle automobili sportive

di Tommaso Marcoli
23 Giu 2026 - 10:26
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Una foto a Los Angeles, al tramonto, in compagnia di una supercar. Livello di fantasia e creatività: poca. Agli occhi di un contemporaneo, abituato alla banalità e omologazione dei social, sarà capitato di vedere replicato migliaia di volte - o essere protagonista - uno scatto simile. Eppure, è esistito un decennio dove ciò era alla portata di pochi. Un tempo nostalgico.

Lo stile senza tempo delle supercar anni '90

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Senza filtri 
Il fotografo George Gripponis è riuscito a rappresentare gli anni '90 con una raccolta di immagini che ne raccontano lo spirito, il sentimento. In una Los Angeles patinata, ambita, ricca, immortalò i proprietari di supercar all'interno delle loro abitazioni. Una testimonianza di passione e ostentazione, costruita tra le ville di Beverly Hills e Bel Air, dove le automobili (di proprietà, non noleggiate per l'occasione) raccontano storie di ossessione, successo e identità personali
I tempi sono finiti
Lo scopo di Grippinos non era di fotografare la ricchezza in senso stretto. Piuttosto di dar forma all'ambizione, materializzata nelle automobili sportive. Per lui, questi uomini rappresentano gli ultimi testimoni di un tempo dove il successo era fisico e visibile. Autentico, a differenza di quello condiviso sui social: vedere una Ferrari F40 o una Porsche 959, era il più fulgido esempio di affermazione. Oggi è sufficiente affittare una villa con Air Bnb e una supercar per simulare qualunque stile di vita. Nostalgia canaglia

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