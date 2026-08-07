Stranezze

I bulloni di una Pagani costano più di una Porsche

Le hypercar italiane sono tenute assieme da circa duemila sistemi di fissaggio in titanio

di Redazione Drive Up
07 Ago 2026 - 09:25
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© Ufficio Stampa

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Un bullone è per sempre. Verrebbe da dire, sapendo quanto valgono quelli necessari per costruire una Pagani. I modelli ultra esclusivi che escono dall'atelier di San Cesario sul Panaro - infatti - sono tenute assieme da circa duemila sistemi di fissaggio. Tutti realizzati in titanio, la più nobile, resistente e costosa delle leghe. Se pensate che ognuna di esse vale attorno ai 70 euro, la somma è presto fatta.
Più di una Porsche
Dato che la matematica non è un'opinione, solo di bulloni una Pagani vale 140 mila euro. Più o meno tanto quanto una Porsche 911 Carrera (in Italia il listino parte da 142 mila euro) e molto più di una Cayenne, in vendita a poco più di 100 mila euro. Non sorprende - dunque - che il conto finale per potere averne una in garage, superi sovente i 3 milioni di euro. I sistemi di fissaggio sono realizzati su misura e presentano un logo "Pagani" inciso su una superficie di soli 0,002 mm: 35 volte più sottile di un capello umano.
Unica
Inutile dire che Pagani farà accordi quadro con l'azienda fornitrice e che il costo - per loro - sarà inferiore. Sorprende comunque quanta attenzione sia riposta anche nella scelta dei singoli componenti. Persino il volante è un singolo pezzo d'alluminio ricavato dal pieno. Una lavorazione complicata e che richiede anche l'attività di un singolo operatore che, a mano, lucida la superficie per renderla levigata. Quando si dice che i dettagli, fanno la differenza

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