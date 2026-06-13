Una Porsche 911 smontata dai ladri di notte
La sportiva tedesca è stata ridotta a un magazzino ricambi a cielo apertodi Redazione Drive Up
Nel mirino delle bande criminali non ci sono solo le auto intere, ma il valore racchiuso nei loro singoli componenti. L'ultimo esempio di questa spietata efficienza criminale arriva da Los Angeles, dove gli agenti del dipartimento di polizia locale (LAPD) hanno ritrovato ciò che resta di una splendida Porsche 911 Carrera Cabriolet dal valore commerciale di circa 150.000 dollari.
Non rimane nulla
La decappottabile nera è stata prima sottratta al legittimo proprietario e poi sottoposta a uno smontaggio sistematico e chirurgico all'interno di un'officina clandestina. Al momento del ritrovamento da parte della Central Traffic Division della polizia, il quadro appariva desolante: il motore boxer era sparito, le portiere erano state rimosse, i cerchi e le ruote asportati e l'intero abitacolo completamente svuotato di sedili, plancia e componenti elettroniche.
Sempre più comune
Questo episodio fotografa perfettamente le dinamiche operative dei moderni sodalizi criminali specializzati nel furto d'auto di alta gamma, che prediligono cabriolet e supercar per motivi puramente logistici e di profitto. Smembrare una vettura consente infatti di aggirare i controlli sui numeri di telaio (VIN) e la tracciabilità dei codici seriali, rendendo i singoli pezzi – come il blocco motore – facilmente piazzabili sul mercato nero dei ricambi o destinati a demolitori compiacenti oltreoceano.