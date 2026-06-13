Una Porsche 911 smontata dai ladri di notte

Non rimane nulla

La decappottabile nera è stata prima sottratta al legittimo proprietario e poi sottoposta a uno smontaggio sistematico e chirurgico all'interno di un'officina clandestina. Al momento del ritrovamento da parte della Central Traffic Division della polizia, il quadro appariva desolante: il motore boxer era sparito, le portiere erano state rimosse, i cerchi e le ruote asportati e l'intero abitacolo completamente svuotato di sedili, plancia e componenti elettroniche.

Sempre più comune

Questo episodio fotografa perfettamente le dinamiche operative dei moderni sodalizi criminali specializzati nel furto d'auto di alta gamma, che prediligono cabriolet e supercar per motivi puramente logistici e di profitto. Smembrare una vettura consente infatti di aggirare i controlli sui numeri di telaio (VIN) e la tracciabilità dei codici seriali, rendendo i singoli pezzi – come il blocco motore – facilmente piazzabili sul mercato nero dei ricambi o destinati a demolitori compiacenti oltreoceano.