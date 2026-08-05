Cristiano Ronaldo con i suoi "giocattoli" a quattro ruote
Il campione portoghese mostra sui social i pezzi pregiati dell'incredibile collezione di supercardi Redazione Drive Up
Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé dopo l'imminente matrimonio con Georgina. Il potoghese ha condiviso sui propri canali social uno sguardo esclusivo all'interno del suo garage privato, mostrando ai suoi milioni di follower una selezione delle supercar e hypercar che compongono la sua celebre e faraonica collezione automobilistica.
Rarissime
Nei vari scatti pubblicati sul profilo Instagram del fuoriclasse compaiono alcuni dei pezzi più rari ed esclusivi del panorama automobilistico mondiale, spinti da motorizzazioni iconiche che vanno dai V12 e W16 fino ai più raffinati V8 biturbo. Il garage di CR7 raccoglie da anni capolavori firmati Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce e McLaren, a testimonianza di una passione sconfinata per la velocità, la sartorialità e il collezionismo ad altissimo livello.
Valore milionario
Il parco auto di Cristiano Ronaldo non rappresenta soltanto una raccolta di vetture sportive eccezionali, ma un vero e proprio asset patrimoniale dal valore di decine di milioni di euro. Sebbene una stima esatta risulti complessa per via delle personalizzazioni uniche e della continua fluttuazione del mercato dei collezionisti, il valore della flotta è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro.