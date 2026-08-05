Cristiano Ronaldo con i suoi "giocattoli" a quattro ruote

Rarissime

Nei vari scatti pubblicati sul profilo Instagram del fuoriclasse compaiono alcuni dei pezzi più rari ed esclusivi del panorama automobilistico mondiale, spinti da motorizzazioni iconiche che vanno dai V12 e W16 fino ai più raffinati V8 biturbo. Il garage di CR7 raccoglie da anni capolavori firmati Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce e McLaren, a testimonianza di una passione sconfinata per la velocità, la sartorialità e il collezionismo ad altissimo livello.

Valore milionario

Il parco auto di Cristiano Ronaldo non rappresenta soltanto una raccolta di vetture sportive eccezionali, ma un vero e proprio asset patrimoniale dal valore di decine di milioni di euro. Sebbene una stima esatta risulti complessa per via delle personalizzazioni uniche e della continua fluttuazione del mercato dei collezionisti, il valore della flotta è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro.