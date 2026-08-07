Una Porsche 911 per l'Australia

Una sola

Per festeggiare i 75 anni di presenza in Australia, l'azienda d Stoccarda ha realizzato la "Land Down Under Edition",realizzata in un unico esemplare. La base è offerta dalla 911 Turbo S 992.2 da 711 CV, allestita con una livrea esclusiva e ispirata ai panorami australiani. L'abitacolo è arricchito da elementi rifiniti con cura artigianale, che raccontano la cultura del Paese. Autore del progetto è Porsche Cars Australia che si è rivolta alla divisione Sonderwunsch per una creazione all'altezza.

Simpatica

Quando si parla di veicoli di questo tipo, l'attenzione ai dettagli è maniacale. D'altronde, l'obiettivo è di assecondare qualunque richiesta di personalizzazione, anche la più bizzarra. La tinta per la carrozzeria Chromaflair, è applicata a mano e richiede oltre 300 ore di lavoro. Inoltre, è stato chiamato l'artista di Sydney Werner Bronkhorst che si è occupato di applicare illustrazioni che raffigurano la flora e la fauna locali. Sotto lo spoiler posteriore la scritta: "See ya later, mate". La Turbo S supera i 340 km/h.