Una Porsche 911 per l'Australia

La Porsche 911 più australiana
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La Turbo S "Land Down Under" Edition è stata realizzata per festeggiare i 75 anni del marchio nel Paesedi Redazione Drive Up
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I paesaggi dell'Australia sono ancora autentici. Una commistione di colori e natura che, nel resto del mondo Occidentale, è ormai sparita. La sua ampiezza, il suo clima e la sua fauna sono tutte di un altro livello per dimensione e intensità. Un territorio unico a cui Porsche ha deciso d'ispirarsi per realizzare una versione altrettanto esclusiva della 911 Turbo S.
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Una sola
Per festeggiare i 75 anni di presenza in Australia, l'azienda d Stoccarda ha realizzato la "Land Down Under Edition",realizzata in un unico esemplare. La base è offerta dalla 911 Turbo S 992.2 da 711 CV, allestita con una livrea esclusiva e ispirata ai panorami australiani. L'abitacolo è arricchito da elementi rifiniti con cura artigianale, che raccontano la cultura del Paese. Autore del progetto è Porsche Cars Australia che si è rivolta alla divisione Sonderwunsch per una creazione all'altezza.
Simpatica
Quando si parla di veicoli di questo tipo, l'attenzione ai dettagli è maniacale. D'altronde, l'obiettivo è di assecondare qualunque richiesta di personalizzazione, anche la più bizzarra. La tinta per la carrozzeria Chromaflair, è applicata a mano e richiede oltre 300 ore di lavoro. Inoltre, è stato chiamato l'artista di Sydney Werner Bronkhorst che si è occupato di applicare illustrazioni che raffigurano la flora e la fauna locali. Sotto lo spoiler posteriore la scritta: "See ya later, mate". La Turbo S supera i 340 km/h.