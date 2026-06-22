Maserati potrebbe tornare al cambio manuale

Ormai è chiaro che gli appassionati di automobili e guida sportiva non vogliono rinunciare ai motori a combustione. A questo si sta aggiungendo un secondo elemento, con sempre maggiore insistenza: il cambio manuale. Un ritorno richiesto - sembra - a gran voce alla maggior parte dei costruttori. E se le voci di una Ferrari a tre pedali si rincorrono, quelle su Maserati trovano conferma.

In futuro

L'apertura della divisione "Bottega Fuoriserie" si è resa necessaria per assecondare il gusto di una clientela esigente e in cerca di personalizzazioni esclusive. Il responsabile del progetto - Cristiano Fiorio- ha dichiarato ad Autocar che metà dei clienti richiede in modo specifico il cambio manuale. Un desiderio che, al momento, Maserati non può accontentare, anche se le cose potrebbero cambiare. "Credo che dovremo avere un cambio manuale nell'offerta Bottega Fuoriserie", ha dichiarato il manager.

Combustione

Parole che lasciano intendere come un piano per lo sviluppo di una Maserati a tre pedali sia in cantiere. Con ogni probabilità, l'eventuale sviluppo di una supercar di questo tipo andrebbe a collocarsi al vertice dell'offerta della Casa di Modena. Ovvero al di sopra della MCPura. Con cui potrebbe invece condividere il motore: il noto V6 Nettuno, che continuerà a essere centrale nell'offerta. In futuro sarà elettrificato con versioni mild e full, non prima - però - di aver ottenuto il cambio manuale.