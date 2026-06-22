Scenari

Maserati potrebbe tornare al cambio manuale

L'idea sarebbe di costruire una supercar in edizione ultra limitata 

di Redazione Drive Up
22 Giu 2026 - 09:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ormai è chiaro che gli appassionati di automobili e guida sportiva non vogliono rinunciare ai motori a combustione. A questo si sta aggiungendo un secondo elemento, con sempre maggiore insistenza: il cambio manuale. Un ritorno richiesto - sembra - a gran voce alla maggior parte dei costruttori. E se le voci di una Ferrari a tre pedali si rincorrono, quelle su Maserati trovano conferma.
In futuro
L'apertura della divisione "Bottega Fuoriserie" si è resa necessaria per assecondare il gusto di una clientela esigente e in cerca di personalizzazioni esclusive. Il responsabile del progetto - Cristiano Fiorio- ha dichiarato ad Autocar che metà dei clienti richiede in modo specifico il cambio manuale. Un desiderio che, al momento, Maserati non può accontentare, anche se le cose potrebbero cambiare. "Credo che dovremo avere un cambio manuale nell'offerta Bottega Fuoriserie", ha dichiarato il manager
Combustione
Parole che lasciano intendere come un piano per lo sviluppo di una Maserati a tre pedali sia in cantiere. Con ogni probabilità, l'eventuale sviluppo di una supercar di questo tipo andrebbe a collocarsi al vertice dell'offerta della Casa di Modena. Ovvero al di sopra della MCPura. Con cui potrebbe invece condividere il motore: il noto V6 Nettuno, che continuerà a essere centrale nell'offerta. In futuro sarà elettrificato con versioni mild e full, non prima - però - di aver ottenuto il cambio manuale. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
maserati
cambio manuale
supercar
edizione limitata

Ultimi video

02:29
Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

00:25
MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

01:28
Formula E a Sanya

Formula E a Sanya

02:05
Isuzu D-MAX

Isuzu D-MAX

01:31
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

02:09
Toyota Hilux presenta la nona generazione

Toyota Hilux presenta la nona generazione

01:29
Formula E, si corre in Cina

Formula E, si corre in Cina

01:28
Tiger Nine HEV

Tiger Nine HEV

02:01
Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

02:14
Maserati alla 1000 Miglia 2026

Maserati alla 1000 Miglia 2026

15:49
La puntata del 17 giugno #DriveUp

La puntata del 17 giugno #DriveUp

02:48
Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

02:06
Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

02:48
OSCA rinasce con MT6, il ritorno di un marchio storico

OSCA rinasce con MT6, il ritorno di un marchio storico

03:05
Toyota Hilux si evolve, in Bulgaria svelata la nona generazione

Toyota Hilux si evolve, in Bulgaria svelata la nona generazione

02:29
Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

I più visti di Drive Up

MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

La star di Stranger Things e la sua Corvette d'epoca

Le mazze da golf Bugatti costano oltre 60 mila euro

Il nuovo aereo di Trump è come un hotel di lusso

Una Porsche 911 smontata dai ladri di notte

BYD all'attacco di Toyota: vuole essere il più grande di tutti

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:20
Iran, il commovente bigliettino per ricordare i bambini uccisi a Minab: "Lo spirito dell'Iran rimane vivo"
Salah si gode la festa dopo la vittoria dell'Egitto
11:12
Salah si gode la festa dopo la vittoria dell'Egitto
Un Suárez visibilmente amareggiato segue l'Uruguay
11:11
Un Suárez visibilmente amareggiato segue l'Uruguay
Paulo Dybala
11:11
Roma, summit decisivo per i rinnovi: Dybala vicino, tutto fatto per Celik
11:10
Pagani e l'ipotesi di un'elettrica: "Non interessava a nessuno"