Stellantis e Jaguar vogliono costruire insieme auto negli USA

Il percorso di sviluppo di Stellantis sembra essere correlato a collaborazioni sempre più ampie. Dopo "l'alleanza" con Leapmotor per offrire auto elettriche a ibride a buon mercato, il colosso italo-francese ha deciso di siglare un memorandum d'intesa con Jaguar-Land Rover. L'obiettivo è di esplorare le possibilità di sviluppare assieme una nuova generazione di veicoli per il mercato USA.

Futuro stabilito

Si tratta di un accordo piuttosto vago e non vincolante, che apre alla possibilità di eventuali e future collaborazioni. Se ci saranno le condizioni economiche e di mercato per farlo. Con questa mossa, Stellantis sembra confermare la volontà di costruire alleanze su basi regionali per soddisfare domande specifiche. In Europa si è concentrata su una proposta di veicoli di piccole e medie dimensioni, e il recente annuncio con Dongfeng punta a costruire - in futuro - vetture a marchio Voyah in Francia.

Piani per l'America

Questo tipo di "incontro", ha risvolti politici piuttosto importanti. Stellantis e Jaguar-Land Rover sono due realtà industriali occidentali di grande storia e prestigio. Come noto - in questo momento - gli USA applicano una politica d'importazione piuttosto ostile nei confronti delle aziende cinesi. Proporre un'intesa di questo tipo (immaginate una Maserati costruita sulla base di una Jaguat Type 00) può avere un effetto - anche sull'opinione pubblica - molto meno divisivo rispetto a quanto visto in Europa.