Strategie

L'auto elettrica economica di Stellantis sarà italiana

Antonio Filosa scommette su Pomigliano per sfidare il mercato dell'elettrico low-cost

di Redazione Drive Up
19 Mag 2026 - 14:49
© Getty Images

© Getty Images

Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco si appresta a diventare il cuore pulsante di una nuova rivoluzione industriale per Stellantis. Il CEO Antonio Filosa ha annunciato ufficialmente che il sito campano si occuperà della costruzione di una nuova famiglia di vetture utilitarie elettriche a basso costo a partire dal 2028.
Piccola
L'operazione guidata da Filosa punta a intercettare una chiara richiesta del mercato, definita dal manager stesso: «I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche». Le future e-car di Pomigliano non saranno microvetture o quadricicli, ma inaugureranno una categoria tecnica inedita battezzata dalla Commissione Europea come "M1e". I vincoli del segmento prevedono la sola motorizzazione elettrica e una lunghezza massima entro i 420 centimetri.
Made in Italy
La scelta di Pomigliano d'Arco non è affatto casuale. Affidando il progetto all'impianto italiano, Stellantis intende valorizzare la lunga e fortunata tradizione dello stabilimento nella produzione di alcune delle vetture più iconiche, vendute e accessibili d’Europa, prima fra tutte proprio la Fiat Panda. Con la prospettiva di volumi produttivi significativi e un forte radicamento territoriale, il nuovo piano industriale promette di ridisegnare la mobilità urbana continentale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto elettrica
economica
stellantis
italiana

Ultimi video

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

01:17
Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

01:17
Montecarlo elettrica

Montecarlo elettrica

01:10
Vince di Giannantonio

Vince di Giannantonio

02:14
Drive uLa Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

La Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

02:45
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:10
Formula E di nuovo in pista

Formula E di nuovo in pista

01:21
Viaggio nel mondo Kia Care

Viaggio nel mondo Kia Care

01:21
Lotus alla Milano Design Week

Lotus alla Milano Design Week

01:34
Itala pronta a ritornare

Itala pronta a ritornare

00:59
Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

02:06
Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

01:46
Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

02:32
Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

02:46
Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

I più visti di Drive Up

Consegnata la prima Alfa Romeo 33 Stradale (vale 2 milioni)

Il marchio Itala ritorna in grande stile

Questa Ferrari, sviluppata da Schumacher, è rimasta nascosta per 18 anni

Netflix e Youtube si potranno guardare in auto

Itala 35: il ritorno di un mito italiano

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:58
Skoda Epiq: il nuovo crossover si presenta
14:58
Ecco la nuova Skoda Epiq
14:49
L'auto elettrica economica di Stellantis sarà italiana
14:39
Udinese, trasferta vietata a Napoli per i tifosi friuliani
Edizione ore 13.00 del 19 maggio
14:38
Edizione ore 13.00 del 19 maggio