Incredibile in Tunisia: il padre di un giocatore dice no alla convocazione del CT Lamouchi per il Mondiale

Ma quanto è forte la Francia? La Top 11 degli esclusi potrebbe lottare per il titolo
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)
L'ex Inter e Parma aveva convocato il diciannovenne Louey Ben Farhat ma si è sentito dare una risposta sconvolgentedi Enzo Palladini
Ricordate Sabri Lamouchi? Per chi non lo avesse presente, è stato un eccellente centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Inter e Genoa, ha collezionato 12 presenze e 1 gol nella Nazionale francese (ha giocato uno spezzone della semifinale Euro '96 contro la Repubblica Ceca). Ora ha 55 anni e da febbraio è diventato CT della Tunisia, con la quale sta per disputare il suo secondo Mondiale da allenatore dopo aver guidato la Costa d'Avorio in Brasile nel 2014.
Francese di nazionalità calcistica (nato e cresciuto a Lione nel quartiere popolare di La Duchére) ma figlio di immigrati tunisini, ha preso molto a cuore questo suo nuovo ruolo. Facile immaginare quanto sia in stato di shock dopo quello che gli è capitato in queste ultime ore. Mercoledì mattina ha consegnato alla Federazione la lista dei 26 prescelti per il Mondiale, ma ha dovuto immediatamente modificarla per un motivo inedito: il padre di un giocatore ha detto no alla convocazione. Eppure stiamo parlando di Louey Ben Farhat, 19 anni, una delle più grandi promesse del calcio tunisino. Ben Farhat gioca nel Karlsruhe, nella Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca), è una seconda punta e in stagione ha segnato 6 gol (più un assist) in 20 partite disputate.
Lo stesso Lamouchi ha spiegato pubblicamente quello che è successo: "Ho ricevuto una telefonata dal padre di Louey la mattina di mercoledì 20 maggio. Il contenuto è stato questo: è troppo presto per portare mio figlio a un Mondiale. Convocazione rifiutata, senza se e senza ma. Ho provato a chiamare il ragazzo, ma non mi ha risposto. Considero questo comportamento una mancanza di rispetto. Già che ci sono, vorrei che tutti sapessero una cosa. Quando sono stato nominato CT, ho detto chiaramente che qui non esistono stelle, l'unica stella è la Tunisia. Chi non rispetta questa bandiera e questa maglia, non merita di giocare per la Tunisia. Se qualcuno ha dei dubbi, se qualcuno non vuole partecipare, non è il benvenuto".
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)