Incredibile in Tunisia: il padre di un giocatore dice no alla convocazione del CT Lamouchi per il Mondiale

Lo stesso Lamouchi ha spiegato pubblicamente quello che è successo: "Ho ricevuto una telefonata dal padre di Louey la mattina di mercoledì 20 maggio. Il contenuto è stato questo: è troppo presto per portare mio figlio a un Mondiale. Convocazione rifiutata, senza se e senza ma. Ho provato a chiamare il ragazzo, ma non mi ha risposto. Considero questo comportamento una mancanza di rispetto. Già che ci sono, vorrei che tutti sapessero una cosa. Quando sono stato nominato CT, ho detto chiaramente che qui non esistono stelle, l'unica stella è la Tunisia. Chi non rispetta questa bandiera e questa maglia, non merita di giocare per la Tunisia. Se qualcuno ha dei dubbi, se qualcuno non vuole partecipare, non è il benvenuto".