Cardinale ci prende gusto: è atteso a San Siro per Milan-Cagliari

Gerry Cardinale è pronto a concedersi un nuovo blitz a Milano per assistere alla sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Cagliari. Nonostante un'agenda fitta di impegni di lavoro e meeting transatlantici tra gli Stati Uniti e l'Europa, il numero uno di RedBird sta riorganizzando i propri appuntamenti per far sentire la propria presenza fisica al club, valutando se raggiungere Milanello già nella giornata di sabato o presentarsi direttamente allo stadio per il fischio d'inizio. Le dichiarazioni post-partita di allenatore e leader dello spogliatoio - con Allegri, Rabiot e Jashari che avevano pubblicamente applaudito il discorso motivazionale di Cardinale negli spogliatoi definendolo "la scossa" decisiva per i tre punti - hanno convinto il patron a mantenere il contatto diretto con il gruppo in questo finale di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.