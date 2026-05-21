F1, il GP del Canada con i dati di Brembo

Cambia la frenata

Rispetto al GP Canada 2025, per effetto delle caratteristiche delle monoposto 2026 gli spazi e i tempi di frenata si sono dilatati. Alla curva 10, per esempio, lo spazio di frenata è passato da 107 metri a 158 metri e il tempo di frenata da 2,82 secondi a 3,94 secondi. Il carico sul pedale del freno è invece diminuito da 168 kg a 87 kg e la decelerazione subita dai piloti è passata da 5 g a 3,1 g. Complessivamente in un giro la potenza frenante è dimezzata, essendo passata da 15.685 kW a 7.388 kW, così come è dimezzato il carico sul pedale del freno.