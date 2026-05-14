BYD vuole prendersi Maserati: "Molto interessante"

L'Europa è diventata territorio di conquista dei marchi cinesi. Ormai, le fabbriche e persino i marchi sono un obiettivo dichiarato e necessario per sostenere le mire espansionistiche. BYD è tra i più "aggressivi" in questo senso: Stella Li - vice presidente del Gruppo - ha dichiarato che sono in corso colloqui per valutare l'acquisto di impianti produttivi europei.

Sempre di più

Stellantis è tra coloro con cui i colloqui sarebbero già ben avviati. Attenzione, però, perché l'Italia non è l'unico Paese europeo dove BYD potrebbe insediarsi. "Non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende", ha dichiarato Li a Bloomberg. "Cerchiamo qualsiasi stabilimento disponibile in Europa perché vogliamo sfruttare questa capacità produttiva inutilizzata", ha aggiunto. Il riferimento - neanche troppo velato - è a Volkswagen, che ha annunciato la necessità di ridurre il numero di fabbriche di proprietà.

Marchi storici

Produrre in Europa è utile soprattutto per aggirare i dazi sulle importazioni di veicoli dalla Cina prevista da Bruxelles. BYD ha anche bisogno di costruirsi una reputazione tra gli automobilisti, per farlo, potrebbe scegliere di prendersi uno dei marchi storici. Meglio se con un'eredità sportiva come Maserati, definita dalla stessa Li "Molto interessante". Decisioni definitive non sono state ancora prese: "Continuiamo a studiare la situazione, ma non abbiamo ancora intrapreso alcuna azione", ha precisato.