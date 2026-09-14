Skoda Epiq: un'alternativa, elettrica, di valore

Skoda Epiq: il nuovo B-SUV elettrico
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Il nuovo SUV compatto si è dimostrato un progetto di grande qualità offrendo spazio, tecnologia e un'ottima autonomiadi Tommaso Marcoli
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Sebbene sia una situazione ormai nota da tempo, molti tendono comunque a dimenticarsene: Skoda s’è fatta grande. Sono finiti i tempi della periferica Repubblica Ceca nell’impronunciabile Mlada Boleslav, luogo dove adesso si sperimenta, s’innova, si fanno auto che piacciono sempre di più. A guidare la crescita sono le discusse, criticate ma ormai indispensabili elettriche.
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Un SUV modello
Parliamo sempre di SUV, categoria che Skoda sta interpretando molto bene anche a emissioni zero: Enyaq ha aperto la strada, Elroq ha definito il percorso e adesso tocca a Epiq consolidarlo: la piccola agile e pratica per la vita di tutti i giorni. Il B-SUV elettrico per Skoda è innanzitutto stile con la matita che tratteggia linee giocose e vivaci che si riempiono con colori caldi e intensi. Skoda è stata tra i pochi a non aver mai abbandonato i tasti fisici che anche su Epiq continuano a far presenza, facilitando l'uso dell'infotainment.
Si fa tanta strada
La versione da scegliere, se si vuole fare "strada", è quella con la batteria da 55 kWh che promette fino a 440 km di autonomia con una singola carica. Il motore da 211 CV assicura prestazioni - quasi - fin troppo esaltanti per questo tipo di vettura, ben supportate da una dinamica curata e da uno sterzo preciso e sorprendentemente affilato. Chi non è interessato a percorrenze elevate, può rivolgersi alle Epiq con batteria da 37,5 kWh, non si rinuncia a nulla ma si risparmia parecchio: il listino parte da 26.400 euro.