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Skoda Epiq: il nuovo crossover si presenta

Il nuovo urban crossover elettrico compatto che punta su spazio, efficienza e accessibilità

di Ilaria Brugnotti
19 Mag 2026 - 14:58
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Si amplia l’offensiva elettrica di Škoda, con una nuova vettura che entra, tnel competitivo segmento B-SUV. Epiq è un modello compatto, progettato per rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile. Pensato per un utilizzo urbano ma capace di affrontare anche viaggi più lunghi, il nuovo crossover ha certamente dimensioni contenute (4 metri e 17 cm), parecchia praticità quotidiana e tecnologie di ultima generazione. 

Ecco la nuova Skoda Epiq

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Nuova piattaforma MEB+ e trazione anteriore
Škoda Epiq è il primo modello del brand a essere sviluppato sulla nuova piattaforma elettrica MEB+, evoluzione dell’architettura dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen. Per la prima volta, su una vettura elettrica della Casa della Repubblica Ceca viene adottata la trazione anteriore, soluzione che contribuisce a ottimizzare gli spazi interni e a ridurre peso e consumi.  A seconda della configurazione scelta, Epiq offre un’autonomia fino a circa 440 chilometri e supporta la ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 24 minuti.
Nuova firma luminosa
Dal punto di vista stilistico, Epiq inaugura il nuovo linguaggio di design “modern solid”, destinato a caratterizzare i futuri modelli del marchio. Le linee sono pulite, essenziali e tese a comunicare robustezza e modernità. Elemento distintivo del frontale è il tech-deck face” nero lucido, abbinato alla nuova firma luminosa a forma di T. Anche l’aerodinamica è stata curata con attenzione: il coefficiente di resistenza di 0,275 contribuisce a migliorare l’efficienza energetica, a tutto vantaggio dell’autonomia complessiva.
Interni spaziosi e soluzioni pratiche
Nonostante le dimensioni compatte, Škoda Epiq punta su una notevole abitabilità interna. Il bagagliaio ha una capacità di 475 litri, fra le migliori del segmento, a cui si aggiunge un pratico vano anteriore da 25 litri. L’abitacolo ha un’impostazione minimalista e funzionale, con materiali resistenti, comandi intuitivi e numerose soluzioni dedicate all’utilizzo quotidiano. Sul fronte tecnologico, il sistema di infotainment è gestito tramite un display centrale da 13 pollici che integra servizi online e funzioni personalizzabili.
Arriva anche la versione First Edition
Accanto alle versioni standard, Škoda propone anche una Epiq First Edition Basata sull’allestimento Selection, questa variante sarà disponibile esclusivamente con il powertrain più potente e offrirà una dotazione di serie particolarmente ricca, oltre a dettagli estetici specifica. Epiq 55 Selection costa 36.100 Euro, mentre a partire dal mese di ottobre arriveranno anche Epiq 35 ed Epiq 40 (con prezzi rispettivamente di 26.400 € e di 27.700).

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