Heidi Klum ha regalato una Ferrari a suo figlio di 21 anni

Una Ferrari in dono

Per traguardare la maggiore età americana del figlio Henry, la supermodella ha deciso di fare le cose in grande: una Ferrari F430 Spider rosso fiammante. E, manco a dirlo, la consegna con tanto di reazione shock è finita dritta su Instagram. Il video mostra il classico momento di stupore per festeggiato prima della sorpresa. La reazione del ragazzo è quella che avremmo avuto tutti noi al suo posto: incredulità totale. D'altronde, trovarsi davanti alle chiavi di un bolide del genere non è una cosa che capita tutti i giorni.

V8 aspirata

Oltre al gesto da copertina, a far sorridere gli appassionati è la scelta del modello. Niente SUV elettrico ultra-tecnologico da centinaia di migliaia di euro o l'ultima ibrida piena di schermi: Heidi Klum ha puntato su un grande classico della meccanica emiliana. La F430 Spider porta in dote un V8 aspirato da 4.3 litri e 490 CV capace di urlare fino a 8.500 giri, condito da una linea senza tempo firmata Pininfarina. Un'auto vera, pura e rumorosa, perfetta per godersi il vento tra i capelli. Un regalo che dimostra come, anche tra i VIP, il fascino della vecchia scuola automobilistica non passa mai di moda.