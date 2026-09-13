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Heidi Klum ha regalato una Ferrari a suo figlio di 21 anni

L'ex modella ha voluto fare le cose in grande per il compleanno di Henry

di Redazione Drive Up
13 Set 2026 - 09:10
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Diciamoci la verità: per i 21 anni la maggior parte dei ragazzi si accontenta di una festa tra amici, un viaggio o magari un contributo per la prima macchina vera. Ma se tua madre si chiama Heidi Klum e il tuo patrimonio non è esattamente quello di una famiglia qualunque, il regalo di compleanno prende tutta un'altra piega.

Una Ferrari in dono
Per traguardare la maggiore età americana del figlio Henry, la supermodella ha deciso di fare le cose in grande: una Ferrari F430 Spider rosso fiammante. E, manco a dirlo, la consegna con tanto di reazione shock è finita dritta su Instagram. Il video mostra il classico momento di stupore per festeggiato prima della sorpresa. La reazione del ragazzo è quella che avremmo avuto tutti noi al suo posto: incredulità totale. D'altronde, trovarsi davanti alle chiavi di un bolide del genere non è una cosa che capita tutti i giorni.
V8 aspirata
Oltre al gesto da copertina, a far sorridere gli appassionati è la scelta del modello. Niente SUV elettrico ultra-tecnologico da centinaia di migliaia di euro o l'ultima ibrida piena di schermi: Heidi Klum ha puntato su un grande classico della meccanica emiliana. La F430 Spider porta in dote un V8 aspirato da 4.3 litri e 490 CV capace di urlare fino a 8.500 giri, condito da una linea senza tempo firmata Pininfarina. Un'auto vera, pura e rumorosa, perfetta per godersi il vento tra i capelli. Un regalo che dimostra come, anche tra i VIP, il fascino della vecchia scuola automobilistica non passa mai di moda.

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