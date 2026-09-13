Il "cimitero" delle auto italiane sul Lago di Garda

Il tesoro nascosto del Garda

È quello che è successo al fotografo Mario Christou durante una tappa delle sue ferie nel nord Italia, nella zona del Lago di Garda. Mentre cercava un posto tranquillo dove pranzare, si è imbattuto in una scena surreale in un quartiere residenziale: un piazzale coperto da decine di vecchie Fiat a cuocere sotto il sole estivo. Avvicinandosi per dare un'occhiata da vicino, la sorpresa è stata immediata: file di 500, Panda e altre glorie d'epoca lasciate apparentemente alla mercé degli elementi.

Non proprio un cimitero

Dopo una rapida chiacchierata con il simpatico titolare dell'attività, la verità è venuta a galla. Quello che a prima vista poteva sembrare un cimitero a cielo aperto non è un deposito rottami, ma l'area di sosta della Carrozzeria Benaco, un'officina specializzata nel restauro e nella cura delle vecchie glorie italiane. Ne è uscito uno spaccato autentico di cultura automobilistica nostrana. La testimonianza che la passione per i ferri d'epoca non ha bisogno di saloni patinati per farsi notare.