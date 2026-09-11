Lapo Elkann l'ha fatto di nuovo: ecco la Fiat Topolino roadster

Sono pochi, nel mondo dell'auto, ad avere la stessa creatività di Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli ha cercato, a modo suo, di lasciare il segno all'interno della dinastia con risultati alterni (la 500 del 2007 è stata una sua idea). Poi alcuni progetti "indipendenti" lo hanno un po' allontanato da Torino senza mai rinunciare alla passione per la personalizzazione automobilistica.

Topolino roadster

Collaborando con Fabrizio Giugiaro, figlio di Giorgetto Giugiaro, Lapo ha realizzato due versioni uniche di Fiat Topolino: Top. L e Top. J. La prima è una roadster a due posti secchi senza alcun elemento superfluo. S'ispira alle sportive classiche degli anni '50 e ha trovato nella "Little Bastard" guidata dall'attore James Dean un riferimento culturale e di stile. L'obiettivo resta costruire un'auto di design che, sebbene parta da un'utilitaria elettrica, possa esprimere il senso dell'esclusività e della creatività.

Per quattro

La Top.J è invece una definizione più lifestyle del concetto di mobilità urbana. Rispetto alla Topolino di serie, questa interpretazione aggiunge ulteriori due posti: quattro occupanti possono trovare posto schiena contro schiena su un divano ricavato nella parte posteriore del veicolo. Il tettuccio è stato sostituito da un telo dai toni molto marittimi mentre la tinta della carrozzeria richiama la Ferrari 166 MM di Gianni Agnelli. Originali, giocose e divertenti ma non disponibili: Top.L e Top.J non saranno in vendita.