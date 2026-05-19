1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Novità

Ecco la nuova Skoda Epiq

Škoda Epiq è il primo modello del brand a essere sviluppato sulla nuova piattaforma elettrica MEB+, evoluzione dell’architettura dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen. Per la prima volta, su una vettura elettrica della Casa della Repubblica Ceca viene adottata la trazione anteriore, soluzione che contribuisce a ottimizzare gli spazi interni e a ridurre peso e consumi.  A seconda della configurazione scelta, Epiq offre un’autonomia fino a circa 440 chilometri e supporta la ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 24 minuti

19 Mag 2026 - 14:58
5 foto
skoda epiq
skoda

Ultimi video

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

01:17
Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

01:17
Montecarlo elettrica

Montecarlo elettrica

01:10
Vince di Giannantonio

Vince di Giannantonio

02:14
Drive uLa Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

La Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

02:45
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:10
Formula E di nuovo in pista

Formula E di nuovo in pista

01:21
Viaggio nel mondo Kia Care

Viaggio nel mondo Kia Care

01:21
Lotus alla Milano Design Week

Lotus alla Milano Design Week

01:34
Itala pronta a ritornare

Itala pronta a ritornare

00:59
Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

02:06
Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

01:46
Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

02:32
Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

02:46
Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

I più visti di Drive Up

Consegnata la prima Alfa Romeo 33 Stradale (vale 2 milioni)

Il marchio Itala ritorna in grande stile

Questa Ferrari, sviluppata da Schumacher, è rimasta nascosta per 18 anni

Netflix e Youtube si potranno guardare in auto

Itala 35: il ritorno di un mito italiano

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde