Novità Ecco la nuova Skoda Epiq

Škoda Epiq è il primo modello del brand a essere sviluppato sulla nuova piattaforma elettrica MEB+, evoluzione dell’architettura dedicata ai veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen. Per la prima volta, su una vettura elettrica della Casa della Repubblica Ceca viene adottata la trazione anteriore, soluzione che contribuisce a ottimizzare gli spazi interni e a ridurre peso e consumi. A seconda della configurazione scelta, Epiq offre un’autonomia fino a circa 440 chilometri e supporta la ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 24 minuti