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Test drive

Skoda Epiq: il nuovo B-SUV elettrico

La versione da scegliere, se si vuole fare "strada", è quella con la batteria da 55 kWh che promette fino a 440 km di autonomia con una singola carica. Il motore da 211 CV assicura prestazioni - quasi - fin troppo esaltanti per questo tipo di vettura, ben supportate da una dinamica curata e da uno sterzo preciso e sorprendentemente affilato. Chi non è interessato a percorrenze elevate, può rivolgersi alla versione con batteria da 37,5 kWh, non si rinuncia a nulla ma si risparmia parecchio: il listino parte da 26.400 euro

14 Set 2026 - 08:38
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