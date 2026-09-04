Skoda da record: oltre 900 km con una sola carica

Non c'è altro tema che tenga il dibattito aperto sull'automobile elettrica quanto l'autonomia. I paragoni con il motore a combustione si riassumono quasi tutti qui: con un pieno di carburante si percorrono, in media, più chilometri che con un pieno di elettroni. I "detrattori" si aggrappano a questa certezza, che i costruttori cercano di scardinare stabilendo nuovi record di percorrenza.

Con un solo pieno

Skoda ha un preciso piano di espansione della propria gamma elettrica con il SUV Peaq, e per legittimarne la promessa di un'autonomia da "diesel", lo ha messo alla prova con una sfida. Partendo dalla fabbrica di Mladá Boleslav (in Repubblica Ceca), Marek Jež e Jakub Krs - rispettivamente Project Leader e Chief Battery Officer del progetto - hanno raggiunto Zandvoort, in Olanda senza mai fermarsi a ricaricare. 936 chilometri tutti d'un fiato attraverso l'Europa, consumando in media 9,2 kWh/100 km.

Efficienza e batteria

Un risultato notevole (e certificato da TÜV Sud) ottenuto con qualche accorgimento. Innanzitutto, il percorso è stato studiato su misura e affrontato con uno stile di guida conservativo e, ma questo è un caso, con un meteo particolarmente stabile. La Peaq in questione è la versione con motore da 286 CV e batteria da 91 kWh. Un record "costruito a tavolino" verrebbe da dire, e non ci si andrebbe poi troppo lontani considerando le premesse. La vittoria sul diesel è rimandata.