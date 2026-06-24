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Novità

Skoda Peaq: il nuovo SUV elettrico a sette posti

Linee pulite e geometriche: questo il look minimalista della nuova Škoda Peaq. All'anteriore spicca la firma luminosa a T con fari a matrice di LED e il tech-deck face in nero lucido. Le vere novità si concentrano, però, sull'efficienza e sui dettagli esterni. Il nuovo suv è una sorta di salotto viaggiante, capace di trasportare fino a sette persone. I volumi di carico sono i più alti della categoria: la capacità del bagaglio, nella configurazione 5 posti, arriva fino a 935 litri

24 Giu 2026 - 08:56
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