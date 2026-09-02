Porsche omaggia le Alpi con la 911 Bergsport

Dedicata a un paesaggio

L’ispirazione alla montagna viene già definita dalla sigla Bergsport, con livrea e finiture che ricordano i colori delle montagne austriache dove venivano pensate e prodotte le prime Porsche nella fabbrica di Gmünd. La carrozzeria esterna è tinta di un Valleygreenmetallic, un colore ispirato ai toni terrosi e verdi della montagna. La sportiva è equipaggiata con il Lightweight package, che riduce il peso per migliorare precisione e immediatezza. Per il massimo piacere di guida c'è il cambio è manuale a sei marce ma il PDK è disponibile senza sovrapprezzo. Il serbatoio invece è maggiorato a 90 litri.

In cima alle prestazioni

A completarne il design, una finitura satinata White Gold e Ceramica, mentre le pinze freno sono di color arancione, un chiaro richiamo alla luce dell’alba e del tramonto. Inoltre, le quattro vette alpine sono state riprese anche nell’emblema circolare posto sul cofano motore, una per ciascuno dei Paesi in cui la nuova Porsche debutterà. L’esordio della 911 GT3 Bergsport avverrà il 3 settembre alla Arosa CalssicCar, dove correrà la cronoscalata svizzera di 7,3 chilometri con 76 curve e 422 metri di dislivello.